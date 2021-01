Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők. Az Európai Bizottságot megbízták azzal, hogy dolgozzon ki egy tervet a nélkülözhető utazások korlátozására.","shortLead":"Videokonferencia keretében tekintették át a járvány elleni védekezés jelenlegi állását az uniós állam- és kormányfők...","id":"20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b3417d4-c5c7-40db-99f3-7d66a966c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1936cc0-f9f0-46c4-9dc8-6ecabe300363","keywords":null,"link":"/eurologus/20210122_Utazasi_korlatozasokat_vezethet_be_az_EU","timestamp":"2021. január. 22. 00:25","title":"Utazási korlátozásokat vezethet be az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","shortLead":"Már nem magánügy Orbán Gáspár útkeresése, hiszen adófizetők több tízmilliós befizetéseivel támogatják.","id":"202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a694a3ab-a5b0-4458-8f6a-0d9edd610608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8be817-9586-49fb-9aff-4f09496018b7","keywords":null,"link":"/360/202103__orban_gaspar__felhaztol_akaszarnyaig__kozpenzbol__hadtap","timestamp":"2021. január. 21. 13:00","title":"Felcsúttól a brit királyi elit akadémiáig – Orbán Viktor fiának példátlan karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","shortLead":"Már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatai vannak hátra az Index.hu szerint.","id":"20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb9a387-6e0e-4527-8bdc-cae8c37dcf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45871c3b-4076-4648-b786-2139d78e2f89","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_orosz_vakcina_ogyei_jovahagyas","timestamp":"2021. január. 20. 16:35","title":"Index: Az OGYÉI már jóváhagyta az orosz vakcinát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétpó jelenlegi polgármestere szerint hivatalba lépése után nem sokkal helyezték el a lehallgatókészüléket a polgármesteri hivatalban.



","shortLead":"Kétpó jelenlegi polgármestere szerint hivatalba lépése után nem sokkal helyezték el a lehallgatókészüléket...","id":"20210120_Poloska_Boldog_Istvan_Ketpo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07a1bee2-ff32-4033-9641-c67830bf61c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbabccbc-2702-429a-9abe-083639c0ed12","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Poloska_Boldog_Istvan_Ketpo","timestamp":"2021. január. 20. 11:38","title":"Poloskát találtak Boldog István volt irodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van a közelében.","shortLead":"A Moflin nevű robot a mesterséges intelligencia segítségével képes kifejezni az érzelmeit, és azt is felismeri, ki van...","id":"20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7bc4b5a-8b3e-4503-881a-6f8dc380e50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501913bb-88a9-44ac-8d7d-ca9e8d5f61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_moflin_ces_2021_robot_haziallat","timestamp":"2021. január. 20. 11:03","title":"Bújik, izgatott és aludni is tud: íme Moflin, a legaranyosabb robotállat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást. Közben az egyetem autonómiáját a magánosításról féltők petíciót indítottak.","shortLead":"Az egyetem hallgatói önkormányzata egyhangúlag szavazta meg, hogy a szenátusban ülő tagjai támogassák a modellváltást...","id":"20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa19cc96-25dd-454e-b268-7a95a04965bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_egyetemi_modellvaltas_debreceni_egyetem_hok_szenatus","timestamp":"2021. január. 21. 12:55","title":"Teljes mellszélességgel a modellváltás mellé állt a debreceni HÖK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének, Joe Bidennek a hivatalba lépését követően a hagyományos elnöki és alelnöki ebéd a Capitoliumban, és az esti beiktatási bál is, helyette másfél órás televíziós műsor lesz Amerika ünnepe címmel a kétszeres Oscar-díjas és négyszeres Golden Globe-díjas színész, Tom Hanks vezetésével. A képernyő előtt meg ugyebár enni-inni kell. ","shortLead":"A koronavírus-járvány és a fokozott biztonsági intézkedések miatt ezúttal elmarad az Egyesült Államok 46. elnökének...","id":"20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f016a83b-bcdd-4afd-9940-9b362284efe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db7b278-a090-4fb3-ba5d-b91f354eea35","keywords":null,"link":"/elet/20210120_A_Biden_pezsgotol_a_Harristalig","timestamp":"2021. január. 20. 16:49","title":"A Biden pezsgőtől a Harris-tálig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","id":"20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f4a9f8-2aeb-483c-bc6c-911bc9f8c54a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. január. 20. 13:42","title":"24.hu: Beismerte bűnösségét a Mester utcánál késelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]