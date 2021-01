Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná, hogy egy uniós joggal ellentétes gyakorlat részese lenne.","shortLead":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná...","id":"20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67cbf97-cb94-4059-922e-197b7aaa1c8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","timestamp":"2021. január. 27. 16:55","title":"Kivonul Magyarországról az uniós határőrizeti szerv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását előmozdító – ajándékként eladni a kormány. A csomaghoz sikerült hozzátenni pár mérsékelten hasznos segédletet, egy, a fél internetet blokkoló tűzfalat és egy átlagember könyvjelzőgyűjteményét. Plusz a kormánymédia levelezőrendszerét és videómegosztóját.","shortLead":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását...","id":"20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c6d9d-7bd2-4421-b150-85c9ec774125","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","timestamp":"2021. január. 27. 14:07","title":"Radics Petit, a HVG-t és a kormányközeli videómegosztót promózza az ingyenes állami szoftvercsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","shortLead":"Martin Ødegaard nyárig az angol első osztályban léphet pályára.","id":"20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85318bfc-ff2e-4555-96dd-3d665b282022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc50bd69-0684-4d06-8f3c-dd6d19f8a070","keywords":null,"link":"/sport/20210127_Real_Madrid_Arsenal_Odegaard_transzfer","timestamp":"2021. január. 27. 13:25","title":"A Real Madrid mellőzte, az Arsenal megszerezte a norvég „csodagyereket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb a Saul fiát jelölték Magyarországról, amely el is nyerte a díjat, majd az Oscart is.","shortLead":"Independent Spirit Awards-díjra jelölték a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmet. Legutóbb...","id":"20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa61d5c1-7bb9-4109-ba73-cf4de9cd91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_Felkeszules_meghatarozatlan_ideig_tarto_egyuttletre_Independent_Spirit_Awards_jeloles_horvat_lili","timestamp":"2021. január. 27. 11:32","title":"Az Oscar-esélyek miatt is fontos díjra jelölték Horvát Lili filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","shortLead":"Az egészségügyi miniszter ellenőrzéseket rendelt el.","id":"20210127_romania_oltas_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539d9a3-4b5d-4311-8616-c0dbe7876bc6","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_romania_oltas_vizsgalat","timestamp":"2021. január. 27. 17:35","title":"Romániában sokan ügyeskedve oltatták be magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel foglalkozó szakembereket próbálja behálózni.","shortLead":"A diktatórikus állam, Észak-Korea által fenntartott hackergárda most nem a felhasználókat, hanem az adatvédelemmel...","id":"20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608c70e6-7794-423e-b5d5-0872bc679549","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_eszak_korea_hackerek_kiberbiztonsag_adatvedelem","timestamp":"2021. január. 27. 11:05","title":"Észak-Korea hackerei már nem is a felhasználókat támadják, taktikát váltottak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU Repülésbiztonsági Ügynöksége 22 hónap után újra biztonságosnak minősítette a 737 MAX repülőket.","shortLead":"Miközben a Boeing a története legnagyobb, közel 12 milliárd dolláros éves veszteségéről adott be jelentést, az EU...","id":"20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f543391-0981-4ebe-aa94-41812723b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8d7ea4-583d-4c5b-9ebd-295bedb903b8","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_EU_Boeing_737_MAX_repulo_biztonsag","timestamp":"2021. január. 27. 17:11","title":"Az EU is újra engedélyezte a Boeing 737 MAX gépek felszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Bergeni Egyetem és a GRID Arendal kutatószervezet szakemberei szerint a műanyagszemét jobban veszélyezteti a mangrovékat, mint a korallzátonyokat.","shortLead":"A Bergeni Egyetem és a GRID Arendal kutatószervezet szakemberei szerint a műanyagszemét jobban veszélyezteti a...","id":"20210128_mangrove_erdo_kornyezetszennyezes_muanyag_szemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94c394d1-ad84-4e21-9e92-4917d3228c36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55dc2d4c-0999-4e36-8eb2-389cbad49751","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_mangrove_erdo_kornyezetszennyezes_muanyag_szemet","timestamp":"2021. január. 28. 12:03","title":"Súlyosan veszélyezteti a mangroveerdőket a folyókból érkező műanyaghulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]