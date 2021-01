Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","shortLead":"Akár részletfizetést vagy fizetési halasztást is lehet kérni az adóhatóságtól.","id":"20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b35b2b1-842a-4aae-b080-8a2aa8a31a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43179776-45c8-4bef-999d-9d544c268107","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_nav_taj_egeszsegbiztositas","timestamp":"2021. január. 29. 17:05","title":"Leírta a NAV, mit kell tenni, hogy a tajszám érvényes maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson, hogy kiderüljön, mennyire strapabíró telefont rakott össze a dél-koreai gyártó.","shortLead":"Ezúttal a Samsung új csúcsmobilját, a Galaxy S21 Ultrát kínozta meg a tortúratesztjeiről ismert Zack Nelson...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2afbe1fe-e31b-435b-873f-ae65744940dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0eda8cb-f436-475d-bd89-5a6e3825c0cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_torturateszt_jerryrigeverything_video","timestamp":"2021. január. 27. 19:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírja a strapát a Samsung Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","shortLead":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","id":"20210128_Politikai_szervezet_Facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bcf396-7d43-418a-903c-fcc83c86b9fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_Politikai_szervezet_Facebook","timestamp":"2021. január. 28. 05:17","title":"Nem ajánl többé politikai szervezeteket felhasználóinak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki társadalmat – derül ki a Kovách Imre szociológussal, a Társadalomtudományi Kutatóközpont osztályvezető professzorával készített interjúból.","shortLead":"A kormány a segélyek befagyasztásával, identitáspolitikájával és médiafölényével mesterségesen hibernálja a vidéki...","id":"20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a4c95b1-946b-4964-92ef-a30e293d9ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c13c028-62d5-4172-b1d4-0f9c6f0d9038","keywords":null,"link":"/360/20210128_Kovach_Imre_A_rendszer_kiteljesedett_videken_es_ez_megakadalyozza_az_ehseglazadast","timestamp":"2021. január. 28. 11:00","title":"Kovách Imre: Vidéken a rendszer kiteljesedett, kerek, és ez megakadályozza az „éhséglázadást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van megáldva.","shortLead":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van...","id":"20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e1bca-6765-45a8-a7f6-34acb0d0b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","timestamp":"2021. január. 29. 13:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb hüllőjét, amely érthetetlenül nagy nemi szervvel rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni, azonban a területen immár több mint 80 éve jelenlévő Panasonic rácáfol e vélekedésre.","shortLead":"A mai hajszárítók kínálatát látva azt hihetnénk, hogy egy ilyen készülékbe már nem is lehet túl sok innovációt vinni...","id":"20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950f5c86-9418-4b1c-b172-55594f45c0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3f8d0d-39ea-46c5-b96f-22d499f8bc74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_panasonic_nanoe_hajszarito","timestamp":"2021. január. 29. 12:03","title":"Itt az újfajta hajszárító: gyorsabb, kíméletesebb hajszárítást ígér a Panasonic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Varga Judit visszafizetné a CSOK-ot, igazságtalan a vakcinák elosztása a WHO szerint. A hvg360 reggeli...","id":"20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8eea8e4-a4c8-4d06-aa2b-d8a150313bda","keywords":null,"link":"/360/20210128_Radar360_Kivonul_a_Frontex_jon_egy_melegfront","timestamp":"2021. január. 28. 07:49","title":"Radar360: Kivonul a Frontex, jön egy melegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült. A premiert most már a lassan érvényüket vesztő szponzori szerződések is hátráltatják.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című James Bond-filmet eredetileg 2019 áprilisában mutatták volna be, de azóta sem sikerült...","id":"20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be31f5c9-4390-49b3-ac7b-92b195278f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f419ad-e0fb-47d2-a299-5632b28a276c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_james_bond_daniel_craig_nokia_8_3_hmd_global_okostelefon","timestamp":"2021. január. 28. 09:03","title":"Új telefont kell adni James Bond kezébe, állítólag ezért tolták el megint a film premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]