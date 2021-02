Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség.

Még 2019 decemberében jelezte először a rendőrség, hogy kamerás civil autókkal fognak részt venni a forgalomban, hogy hatékonyabban kapják el a szabálytalan autósokat. A módszer szerintük annyira bevált, hogy gyorsan országos méretű lett az akció.

Kamerás civil autóból mára több tucatot használ a rendőrség, de volt, hogy kamionba raktak kamerát és azzal vették fel a szabálytalankodókat.

A razziákról videóösszefoglalók is készülnek "Pofátlantanítás" címen, amely a 26. részénél tart, ezúttal történetesen a 2020-as év legerősebbnek gondolt jeleneteit gyűjtötte össze a rendőrség. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a Best of anyagot nem azért adták ki, mert elfogyott volna a muníció az új részekhez.

