[{"available":true,"c_guid":"11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","shortLead":"Már a harmadik stadion viseli a nemrég elhunyt legenda nevét.","id":"20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11081acc-c113-4076-82e0-988c317b3e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc50389-acc0-4e6a-b472-be8c56e713e4","keywords":null,"link":"/sport/20201219_Ujabb_stadiont_neveztek_el_Maradonarol","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Újabb stadiont neveztek el Maradonáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra életbe lép az egésznapos kijárási korlátozás, a boltok bezárnak, az iskolások távoktatásban kezdik az új esztendőt Ausztriában. Az újranyitás január közepén várható, amit tömeges szűrés előz majd meg.","shortLead":"Újra életbe lép az egésznapos kijárási korlátozás, a boltok bezárnak, az iskolások távoktatásban kezdik az új esztendőt...","id":"20201218_karacsony_zarlat_ausztria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71bb387b-f1ce-4dda-8744-faccfecc2c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ff9ee8-1f09-4ba4-a106-92e7feaa042c","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_karacsony_zarlat_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. december. 18. 22:01","title":"Karácsony után újabb zárlat jön Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","shortLead":"Semjén Zsolt szerint Gyurcsány Ferencben mély ellenszenv van a nemzet ügyeivel és a külhoni magyarsággal szemben.","id":"20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2f66f1-5e39-4b6f-969b-f142ee08e459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38600341-0016-46f9-aee7-fba982982191","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Semjen_szerint_Gyurcsany_lelki_Trianont_okozott","timestamp":"2020. december. 20. 13:47","title":"Semjén \"hungarofóbiával\" vádolta Gyurcsányt, aki szerinte lelki Trianont okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","shortLead":"A Facebookon reagált a Fidesz frakcióvezetője Karácsony Gergely szavaira.","id":"20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b47f07-60ea-44c3-874e-4992df4676fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kocsis_Mate_Nem_hisztizni_kell_fopolgarmester_ur","timestamp":"2020. december. 20. 08:18","title":"Kocsis Máté: Nem hisztizni kell, főpolgármester úr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","shortLead":"Megugrott a NetPincérnél dolgozó futárok száma. ","id":"20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f56217-c176-400f-88bb-3f1ac0e0c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc9f38e-29b8-48d8-aee6-f7c6dcf9449a","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Szinesz_es_tevebemondo_is_beallt_futarnak","timestamp":"2020. december. 20. 10:09","title":"Színész és tévébemondó is beállt futárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok, hogy a megnövekedett forgalomban is kényelmesebben utazhassunk.","shortLead":"A karácsony előtti utolsó adventi hétvégén is sűrűbben, illetve nagyobb kapacitással indulnak egyes fővárosi járatok...","id":"20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64045929-4abd-40f5-8951-c43e10eac8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f27094-d7c6-4760-b74f-42bb3205463a","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Advent_utolso_hetvegejen_is_surubbek_lesznek_egyes_budapesti_jaratok","timestamp":"2020. december. 19. 11:27","title":"Advent utolsó hétvégéjén is sűrűbbek lesznek egyes budapesti járatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek hiszékenységét kihasználva, egyébként gyógyító hatással nem rendelkező berendezéseket adtak el nekik drágán – közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség.","shortLead":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek...","id":"20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20204408-2354-40f4-9708-fdc88c2f1f81","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","timestamp":"2020. december. 19. 11:22","title":"450 ezerért adták a gépet, amit pár 10 ezerért meg lehetett venni - sok nyugdíjas mégis bedőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt a Karmelita kolostorban a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével tárgyalt szombat délelőtt...","id":"20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b9b1b-3ac2-4296-88d4-444484959878","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Orban_mar_a_varosvezetokkel_targyal_az_uj_gazdasagi_lepesekrol","timestamp":"2020. december. 19. 10:48","title":"Orbán már a városvezetőkkel tárgyal az új gazdasági lépésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]