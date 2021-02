Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogó három foka közül kettőre már két tisztán elektromos meghajtású autó gurulhat fel.","id":"20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e6307d9-a23c-4e75-8865-62868a256c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad47284c-e3f8-401d-be3d-8103256e3210","keywords":null,"link":"/cegauto/20210201_a_vw_golf_utan_mar_egy_villanyauto_europa_masodik_legnepszerubb_modellje","timestamp":"2021. február. 01. 06:41","title":"A VW Golf után már egy villanyautó Európa második legnépszerűbb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","shortLead":"A holland művész legdrágább rajza lehet a fiatal lányról készült mű.","id":"20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=521ef8d6-e542-40e2-b4ae-9bbbaa775906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8766b1f-6666-4456-9d8d-475390438db6","keywords":null,"link":"/elet/20210131_vincent_van_gogh_rajz_aukcio_arveres","timestamp":"2021. január. 31. 22:48","title":"10 millió dollárért kelhet el egy Van Gogh-rajz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","shortLead":"Hétfőn a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.","id":"20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f681f325-4ec7-4708-a629-3006e4707c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe7869-f6e8-4699-bbcf-0a6e6a7c6862","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_Onos_esore_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. február. 01. 06:02","title":"Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap másodszor is több mint száz oroszországi városban tüntettek a január 17-én, Németországból való hazatérte után azonnal őrizetbe vett orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij mellett. A hatóságok sokkal keményebben léptek fel, mint múlt szombaton: miközben már több mint négyezer embert vettek őrizetbe, Szentpéterváron az egyenruhások durván nekiestek a tiltakozóknak. Az őrizetbe vettek között ismét ott van Navalnij felesége, Julija Navalnaja.","shortLead":"Vasárnap másodszor is több mint száz oroszországi városban tüntettek a január 17-én, Németországból való hazatérte után...","id":"20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_orosz_ellenzek_vlagyimir_putyin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdb80d35-e210-4e55-bfdb-21f196fa21f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73627833-696d-45d0-9552-76a7709f85f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_alekszej_navalnij_tuntetes_orosz_ellenzek_vlagyimir_putyin","timestamp":"2021. január. 31. 15:53","title":"Ismét ezreket tartóztattak le a rendőrök a Navalnij-párti tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami telken vannak. Felújításukra nincs pénz, az oroszok mégis ragaszkodnak azokhoz. ","shortLead":"A rendszerváltás után harminc évvel is hemzseg Budapest az olyan orosz érdekeltségű épületektől, amelyek magyar állami...","id":"202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19e21409-b9a3-40b7-9233-b15cd138092b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43956433-9895-41a2-9878-3eac903c6e5b","keywords":null,"link":"/360/202104__ures_ingatlanok__magyarorosz_viszony__tortenelmi_orokseg__hazas_tarsak","timestamp":"2021. február. 01. 07:00","title":"Putyinékat nem érdeklik omladozó budapesti házaik, amelyeket a szovjetek hagytak rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","shortLead":"Az adóhatóság szerint a katások többségének mindössze három adatot kell megadniuk.","id":"20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e9174-9da0-46d5-a63e-2612ba459daf","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_kata_onya_nav_adoza_myilatkozat","timestamp":"2021. február. 01. 15:57","title":"Február 25-ig kell nyilatkozniuk a katásoknak a bevételükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet igazítani a vírus új mutációihoz.","shortLead":"Jens Spahn szerint idén sikerül ellenőrzés alá vonni a járványt az oltásokkal, és azzal, hogy a vakcinát hozzá lehet...","id":"20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303e51b3-424b-46f0-92e2-e01f3bdab4c2","keywords":null,"link":"/vilag/20210131_nemet_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina","timestamp":"2021. január. 31. 22:05","title":"Német egészségügyi miniszter: Ha biztonságos és hatékony a vakcina, mindegy, melyik országban készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","shortLead":"Mivel ezen a héten sem volt hatos, jövő héten már 330 millió a tét. ","id":"20210131_hatos_lotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3356c4-10f9-4411-9f71-3fc4441684af","keywords":null,"link":"/kkv/20210131_hatos_lotto","timestamp":"2021. január. 31. 17:07","title":"Kihúzták a hatos lottó számait, de nincs telitalálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]