[{"available":true,"c_guid":"1ce4ccb2-da2d-4be6-9ba7-1de4bd55841f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel a rakétatípussal vinnének embert és rakományt a Holdra és a Marsra.","shortLead":"Ezzel a rakétatípussal vinnének embert és rakományt a Holdra és a Marsra.","id":"20210203_spacex_csillaghajo_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce4ccb2-da2d-4be6-9ba7-1de4bd55841f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b79f517-e85c-4ebb-af74-905121750cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spacex_csillaghajo_robbanas","timestamp":"2021. február. 03. 05:10","title":"Felrobbant a SpaceX Csillaghajója a földet éréskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott felfüggesztett börtönbüntetést. A németországi gyógykezelésről január 17-én hazatért bloggerre közel hároméves börtön vár, de akár hosszabb is lehet a rács mögött töltött idő, ugyanis más eljárások is érvényben vannak ellene. Navalnij ugyan fellebbezhet, ám nem sok esélye van a döntés megváltoztatására. ","shortLead":"Az illetékes moszkvai bíróság letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra kimondott...","id":"20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aa789a0-876e-430f-b768-140761fc5b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7944dab-e399-4bda-85bd-033cbe445bbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_Bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 02. 18:33","title":"Börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36 és az Al Jazeera közös nyomozása szerint a férfi Budapesten talált menedéket 2015-ben, és azóta is itt él. ","shortLead":"Ahmed Harist életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Bangladesben politikai gyilkosság miatt, de elszökött. A Direkt36...","id":"20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=762aafca-bec6-432f-a84a-8b186afae718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb3e09c-d703-485c-ae05-a9345764cdd3","keywords":null,"link":"/kkv/20210201_budapest_ahmed_haris_interpol_banglades_bunozo","timestamp":"2021. február. 01. 14:35","title":"Álnéven, Budapesten üzletel tovább egy toplistás bangladesi bűnöző – állítják oknyomozó újságírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","shortLead":"“Fura, mert bárhogy számolom, nem jön ki a matek” – írta a Facebookon a Momentum elnöke.","id":"20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ba267d-db80-4e54-8dec-9905172fca1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vagyonnyilatkozatok_2021","timestamp":"2021. február. 01. 11:18","title":"Fekete-Győr András meglepődött, hogy gazdagabb Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","shortLead":"A német kancellár szerint az oltási kampány sikeréhez elengedhetetlen a lakosság bizalma.","id":"20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcbb0da9-2a3f-44fa-8c9f-7f58c711a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00e5ef0-a82b-4431-ad77-b9e799cbdc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210202_angela_merkel_oltoanyag_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 22:00","title":"Merkel: Minden oltóanyagot szívesen látunk az EU-ban – ha a papírjaik rendben vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai vakcinát. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"600 ezer embert oltottak már be Romániában, a MOK \"nem tudja tiszta lelkiismerettel\" ajánlani az orosz és a kínai...","id":"20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98329ef3-611b-4026-8da4-4ad6cfebc1ec","keywords":null,"link":"/360/20210203_Radar360_A_csucson_szall_ki_Bezos_bortonbe_kuldtek_Navalnijt","timestamp":"2021. február. 03. 07:56","title":"Radar360: A csúcson száll ki Bezos, börtönbe küldték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","shortLead":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","id":"20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29eaac1-df55-4f50-b2cb-cf6e13de749a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","timestamp":"2021. február. 01. 11:31","title":"Az ezüst lett a Reddit kisbefektetőinek új célpontja, nyolcéves csúcson az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan hálózatokat számoltak fel, ahol akár 300 euróért vállalták a hamis tesztek kiállítását.","shortLead":"Olyan hálózatokat számoltak fel, ahol akár 300 euróért vállalták a hamis tesztek kiállítását.","id":"20210201_europol_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4341f36c-9d59-416c-8da8-44c513532777","keywords":null,"link":"/vilag/20210201_europol_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. február. 01. 19:50","title":"Europol: Hamis negatív koronavírus-teszteket árulnak az EU-n belüli utazásokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]