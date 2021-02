Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter döntését Müller Cecília jelentette be az operatív törzs tájékoztatóján.","id":"20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e26bdd6-0f5f-4683-9665-9eac791e1b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59186c06-8d9a-4ac4-b261-a0c1fb0355d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_operativ_torzs_kasler_miklos_egynapos_sebeszet_muller_cecilia","timestamp":"2021. február. 03. 13:32","title":"Két kivétellel újra engedélyezte az egynapos ellátásokat Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","shortLead":"Az aktivista színésznő kapja idén a Cecil B. DeMille-életműdíjat.","id":"20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22099a7f-a5bc-44c9-93d2-a118e48dc51e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e9b1c-2936-4df9-a87e-4faadad400ea","keywords":null,"link":"/kultura/20210203_Jane_Fondat_ezuttal_nem_orizetbe_veszik_hanem_dijazzak","timestamp":"2021. február. 03. 12:02","title":"Jane Fondát ezúttal nem őrizetbe veszik, hanem díjazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint az agrárkamara egyik megyei elnökéé. Ő nem tagadta, hogy valóban tőle vásárolt a tárca.","shortLead":"Elárulta a Külgazdasági és Külügyminisztérium, kitől vették a karácsonyi ajándékkrumplit, a név pedig ugyanaz, mint...","id":"20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8955c95-75cc-4380-8583-8902da31d449","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_kkm_kulugy_krumpli_agrarkamara","timestamp":"2021. február. 02. 12:21","title":"Átlátszó: Az agrárkamara megyei elnökétől vette a Külügyminisztérium az ajándék krumplit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is szerepelnek. ","shortLead":"A tiszti főorvos a legidősebb korosztályról beszélt, a háziorvosokhoz eljutott listákon azonban ennél fiatalabbak is...","id":"20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5cb4e3a-e09e-4838-bfa3-8203eccccb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859c8248-599d-4278-a11d-a3e817cad405","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_koronavirus_vakcina_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. február. 01. 18:52","title":"Már 89 év alattiak is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt tartalmakhoz való hozzáférést – közölte kedden délután a vállalat.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2021. május 31-ig meghosszabbítja a UPC e-mail-fiókhoz és az e-mail-webtárhelyen tárolt...","id":"20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9801feb0-0dcc-44f3-9cf8-5af6c1996f81","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_upc_webmail_meddig_elerheto_vodafone","timestamp":"2021. február. 02. 14:33","title":"Jó hír a UPC-s e-maileseknek: hosszabbít a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül a készülék: mellette volt egy iPhone 12 Pro Max is, hogy kiderüljön, melyik bírja jobban, ha különböző magasságokból leejtik a földre.","shortLead":"Újabb tortúratesztet hajtottak végre a Samsung új csúcsmobiljával, a Galaxy S21 Ultrával, ám ezúttal nem volt egyedül...","id":"20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc5f8af-4a29-40e7-bd02-c2dcc2a67718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afea0c79-b760-4189-834a-7ffce8b41284","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_samsung_galaxy_s21_ultra_iphone_12_pro_max_ejtesteszt","timestamp":"2021. február. 01. 20:03","title":"Videó: ejtésteszten a Samsung Galaxy S21 Ultra és az iPhone 12 Pro Max","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","shortLead":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","id":"20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332bd22-2803-4a6b-9f53-61a50e1a4fc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:47","title":"2020 legerősebb közúti jeleneteiből csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","shortLead":"Az országos tiszti főorvosra testőrök vigyáznak, mert fenyegetést kapott.","id":"20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4971fd87-7070-4f30-9a99-5d7718bfeace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8558f9d-a4fc-4dce-933e-0415592c0f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_muller_cecilia_nyomozas_fenyegetes","timestamp":"2021. február. 01. 22:27","title":"Nyomozás indult, miután megfenyegették Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]