Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő webhelyeket ellenőrizhetik.","shortLead":"Az amerikai felhasználók már kipróbálhatják azt a funkciót, amivel a Google keresőjében a találati oldalon megjelenő...","id":"20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7943d5d-1c95-437d-aac7-603b6651f5a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_kereses_informacio_google_kereso","timestamp":"2021. február. 04. 09:03","title":"Új gomb jön a Google keresőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és az Egyesült Államok között biztosít több mint gyors összeköttetést.","shortLead":"Több ezer kilométer hosszú, transzatlanti kábelt helyezett működésbe a Google. A mélytengeri vezeték Franciaország és...","id":"20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0e7366e-66c8-4648-bd66-84fc3e866ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3118c16d-ee3d-484e-8404-239e427a3484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_transzatlanti_kabel_melytengeri_vezetek","timestamp":"2021. február. 04. 08:36","title":"A Google új vezetékén 250 Tb/s sebességgel jönnek-mennek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák szerint így a világ bármely részén elérhetővé tehető az oktatás.","shortLead":"A hagyományos módszernél is sokkal gyorsabban készül el az az iskola, amelyet Madagaszkáron nyitnak meg. Az ötletgazdák...","id":"20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bee1ff84-eadf-4647-99fb-41cf729efac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbcb67e-ed7a-4ebb-bb16-a268e3ff700c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_iskola_madagaszkar_3d_nyomtatas","timestamp":"2021. február. 04. 09:45","title":"Készül a világ első nyomtatott iskolája, hamarosan megnyitják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges autó olyan, mint ha lebegne. ","shortLead":"A különleges autó olyan, mint ha lebegne. ","id":"20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1661e428-1c23-4fa0-899a-19ee16e6bd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58737097-5b00-4ebb-97f8-a69c0c274667","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Cyberpunk_RollsRoyceot_csinaltatott_maganak_Justin_Bieber","timestamp":"2021. február. 03. 15:16","title":"Cyberpunk Rolls-Royce-t csináltatott magának Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka László pedig felerészben tulajdonosa lett a szegedi lakásnak - derül ki a politikusok 2020-as vagyonbevallásaiból.","shortLead":"Őrsi Gergely tízmillió forint értékben vett fel babaváró hitelt, Jakab Péter kilencmillió forinttal tartozik, Botka...","id":"20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62ab9811-60af-4182-84b1-0265ef8f42c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76092424-3d9d-42c5-9db7-e0432dbdb653","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_vagyonnyilatkozat_ellenzek","timestamp":"2021. február. 04. 13:01","title":"Tüttő Katának 14 fővárosi ingatlanja van, a pécsi polgármesternek aranytömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency Internationalnak adott válaszaikból.\r

","shortLead":"Majdnem 2 milliárd forintot elköltött ugyanakkor favipiravir hatóanyagú gyógyszerekre – derült ki a Transparency...","id":"20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc205ca-e381-4a19-831c-9c3fdfa1d2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_A_KKM_eddig_nem_adott_el_egy_lelegeztetogepet_sem","timestamp":"2021. február. 03. 17:47","title":"A külügyminisztérium eddig nem adott el egy lélegeztetőgépet sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai Ügynökség ellen, a Fővárosi Törvényszék pedig első fokú ítéletében kötelezte a szervezetet, hogy nyilvánosan számoljon el a közpénzzel.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője indított pert a Magyar Turisztikai...","id":"20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d763159f-37fa-42b7-ae03-bbbe784d3f12","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_tamogatas_adat","timestamp":"2021. február. 03. 18:06","title":"Ki kell adnia a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a fű alatt kiosztott támogatások adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen nem dolgozik az érintett szektorban. Ráadásul nőként dokumentálták, pedig férfi. Oltási abszurd. ","shortLead":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen...","id":"20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70f8b-a9f7-4d00-8359-1021988b20aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","timestamp":"2021. február. 05. 13:07","title":"Papíron megkapta az oltást egy férfi, a valóságban viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]