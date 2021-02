Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és művészeti öröksége. ","shortLead":"Az online emlékkoncerten olyan művészek lépnek színpadra, akiknek a pályáját közvetlenül formálta a mester szellemi és...","id":"202105_koncert__emlekev_cziffra_100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22eb4eb-8a8f-4cc9-9c3d-be9cc53d9bdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fb664-9598-4b43-89b8-44f5dc2ae4cb","keywords":null,"link":"/360/202105_koncert__emlekev_cziffra_100","timestamp":"2021. február. 07. 13:45","title":"Emlékkoncerten tisztelegnek Cziffra György tanítványai a mesterük előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy egyharmada folyamatosan szenved a rossz alvás, vagy éppen az álmatlanság kellemetlen tüneteitől. Az alvászavarral kapcsolatban számos tévhit tartja magát a köztudatban, amelyeket csokorba gyűjtöttünk. \r

","shortLead":"Egy 2009-es felmérés szerint a magyarok 70 százalékánál jelentkezik valamilyen alvászavar, és az érintetteknek mintegy...","id":"sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86b5f2d1-0c20-4d61-a678-9fb6f103bdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f66effe3-602c-49a5-a844-56f07582123e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210208_alvaszavar_tevhitek_tunetek","timestamp":"2021. február. 08. 07:30","title":"\"Iszom egy pohár bort, és beájulok a tévé előtt\" – 10 tévhit az alvászavarról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek járt utána a Bank360 a jelzáloghitelek összehasonlításával.","shortLead":"Mekkora havi kiadásra számíthat az, aki lakásvásárláshoz februárban venne fel piaci kamatozású jelzáloghitelt? Ennek...","id":"20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e466b9-d215-4fa7-901a-073231e13bed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_torlesztoreszlet_lakashitel","timestamp":"2021. február. 08. 10:45","title":"Mekkora most a törlesztője egy 10, 15 és egy 20 millió forintos lakáshitelnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem biztos, hogy lenne értelme.","shortLead":"A terv szerint a tömeges immunizálás pár nap múlva kezdődött volna egymillió adag AstraZeneca vakcinával, de nem...","id":"20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defca9a6-d75d-4b20-b067-24ff4933cadb","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_koronavirus_mutacio_delafrika_astrazeneca","timestamp":"2021. február. 08. 05:15","title":"A koronavírus-mutáció miatt nem oltanak még Dél-Afrikában az AstraZeneca vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","shortLead":"Kétezer ember vesz részt a mentésben.","id":"20210208_india_gleccserszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d6a86f-24c1-4204-a6ff-a13d422eb91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b2506d-e63b-4e32-b7bc-81e663701b35","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_india_gleccserszakadas","timestamp":"2021. február. 08. 14:52","title":"Már 20 halálos áldozata van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","shortLead":"150 ember tűnt el a himalájai gleccserrről leszakadó jég miatt, egy vízerőmű is megrongálódott.","id":"20210207_india_gleccserszakads","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf447dcd-4ee4-4f25-b70a-3e843436d230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873214ba-bc87-430e-b546-c22156200a8d","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_india_gleccserszakads","timestamp":"2021. február. 07. 19:29","title":"Már hét halottja van az indiai gleccserszakadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","shortLead":"Egy hidegbetörés miatt lesz nagyon hideg, a Balaton várhatóan be fog fagyni.","id":"20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3e5b3f7-c9ed-481c-8be0-4bdeb1eebef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde2f9b6-ad54-478e-9300-90bf0f74a865","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_hideg_fagy_sziberia_sarkvidek_idojaras","timestamp":"2021. február. 07. 13:18","title":"Sarkvidéki hideg jön a jövő héten, mínusz 20 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbeb285-be67-4306-a419-b16dd68fba87","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Nem látja a modellváltás előnyeit Deák Dániel, az első alapítványi fenntartásba került egyetem, a Corvinus kutatóprofesszora. A folyamatról és a jelenlegi működésről is kevés információjuk volt, és most is kevés van. Kétségesnek tartja, hogy ez hozzájárul a felsőoktatás színvonalának emelkedéséhez, és arra számít, hogy a bőkezű uniós támogatások is értelmetlenül szóródnak szét a haveri kapitalizmus játékszabályai közepette. Interjú.","shortLead":"Nem látja a modellváltás előnyeit Deák Dániel, az első alapítványi fenntartásba került egyetem, a Corvinus...","id":"20210208_deak_daniel_interju_modellvaltas_felsooktatas_corvinus_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cbeb285-be67-4306-a419-b16dd68fba87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3dbe22-ae81-47e4-b2ce-1c06906acced","keywords":null,"link":"/360/20210208_deak_daniel_interju_modellvaltas_felsooktatas_corvinus_egyetem","timestamp":"2021. február. 08. 06:30","title":"Deák Dániel: Alapítványi egyetemnél könnyebb átláthatatlanul kicsatornázni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]