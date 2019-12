Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök lemondását követelve - jelentette a ynet című helyi hírportál.","shortLead":"Több ezren vonultak utcára tüntetni szombaton Tel-Avivban a korrupcióval megvádolt Benjámin Netanjahu miniszterelnök...","id":"20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25a513f-9f93-4921-ae13-5c6c12fa2c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd11b38f-b065-4ddd-93f4-2cb3e043d917","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Ezrek_koveteltek_Netanjahu_lemondasat_a_telavivi_tuntetesen","timestamp":"2019. november. 30. 21:58","title":"Ezrek követelték Netanjahu lemondását a tel-avivi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd059268-57f4-4b01-be91-e4d8f67a1855","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nagymértékben francia technikára épül az új Corsa, amiről ennek ellenére azt sulykolják, hogy nagyon német és nagyon Opel. Ennél azonban fontosabb, hogy elképesztően könnyű és igen jó vezetni.","shortLead":"Nagymértékben francia technikára épül az új Corsa, amiről ennek ellenére azt sulykolják, hogy nagyon német és nagyon...","id":"20191130_german_mitosz_uj_opel_corsa_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd059268-57f4-4b01-be91-e4d8f67a1855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f39ad77-faa0-4ab9-9b64-4633c928b70d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_german_mitosz_uj_opel_corsa_teszt_menetproba","timestamp":"2019. november. 30. 20:00","title":"Germán mítosz: vezettük az Astra méretűre nőtt új Opel Corsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862cc492-fb55-4d00-bba5-729c79795d57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191201_Adventi_mesenaptar__december_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=862cc492-fb55-4d00-bba5-729c79795d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c62794-ab25-4922-ba89-84a128b90737","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Adventi_mesenaptar__december_1","timestamp":"2019. december. 01. 08:01","title":"Adventi mesenaptár - december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","shortLead":"Az államtitkár összekeverte a neveket, most bocsánatot kért.","id":"20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa8a153-a352-480e-b730-4210bd3f9a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85866bc9-f9e1-40a0-8812-e4563ab0f113","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Tevedesbol_tolvajozta_le_az_egyik_DKs_politikust_Soltesz_Miklos","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Tévedésből tolvajozta le az egyik DK-s politikust Soltész Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt - ezt nyilatkozta az ATV Híradónak az Országgyűlés kulturális bizottságának elnöke. Néhány napja derült ki, hogy Máté Gábor már egy éve tudott arról, hogy mit tett Gothár Péter. Ugyanakkor a főváros vezetése lezártnak tekinti az ügyet.","shortLead":"Vezetőváltásra van szükség a Katona József Színházban és a Színház és Filmművészeti Egyetemen is a Gothár-ügy miatt...","id":"20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab0f437-8b96-44b6-80fc-e2ab00109d3a","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_A_Fidesz_szerint_a_Gotharugy_miatt_tavozniuk_kell_a_Katona_es_a_Szinmuveszeti_vezetoinek","timestamp":"2019. november. 30. 13:50","title":"A Fidesz szerint a Gothár-ügy miatt távozniuk kell a Katona és a Színművészeti vezetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le a spanyol rendőrség Barcelona közelében - tudatta szombaton a hatóság.","shortLead":"Az ország történetének legnagyobb ilyen drogfogásában 631 kilogramm kristálymetet (kristályos metamfetamint) foglalt le...","id":"20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d9bc5b-6af6-471d-87c6-27c09d5d3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb7d0ba-c292-43fd-9925-aa5c0d5fc501","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Soha_nem_latott_mennyisegu_kristalymetet_foglaltak_le_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. november. 30. 16:27","title":"Soha nem látott mennyiségű kristálymetet foglaltak le Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","shortLead":"A Respekt egyik forrása azt mondta: Babis tevékenysége sérti a cseh és az európai jogrendet is.\r

","id":"20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e7f85b-50fa-40ef-9abe-f6d1f2dee3ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Osszeferhetetlenseg_Europai_Bizottsag_Andrej_Babis","timestamp":"2019. december. 01. 21:41","title":"Egy cseh lap szerint összeférhetetlenséget állapított meg az Európai Bizottság Andrej Babisnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja, hogy a Miamiban oktató professzor dollármilliókat mosott tisztára Svájcban és az Egyesült Arab Emirátusokban. ","shortLead":"Húszéves fegyházbüntetés fenyegeti a 73 éves Bruce Bagley-t, mert a New Yorki korrupcióellenes ügyészség azzal vádolja...","id":"20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=518acf83-4dc7-49bb-8375-a27d9524847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a7c51e-0a52-45ea-8b7b-259e5faf4f3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Aki_nem_csak_oktatta_penzt_mosott_a_penzmosast_tanito_professzor","timestamp":"2019. december. 01. 07:20","title":"Aki nem csak oktatta: pénzt mosott a pénzmosást tanító professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]