Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett csoportban olyan is akad, akinél fegyver van.","shortLead":"Egy fiatal amerikai férfi “tréfából” eljátszotta, hogy rabolni készül. Azzal már nem számolt, hogy a kinézett...","id":"20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c11917c-1e1a-4b27-ac34-888e2a999b08","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_youtube_atveres_rablas_agyonlottek","timestamp":"2021. február. 08. 08:33","title":"YouTube-os átverésnek indult, agyonlőtték a fiatal videóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és egy gödörbe rejtette Veresegyházon.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 49 éves férfit, aki a gyanú szerint megölte élettársát, az élettelen testet pokrócba csavarta és...","id":"20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ed2f5d-323c-4e82-9b14-660d1dca406e","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Azt_hazudta_a_rendoroknek_hogy_a_felesege_ongyilkos_lett_mikozben_o_olte_meg","timestamp":"2021. február. 06. 10:55","title":"Azt hazudta a rendőröknek, hogy a felesége öngyilkos lett, miközben ő ölte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre terjeszkedik a hatvanpusztai birtok, ezúttal egy istálló tartószerkezetének meggyengülése miatt engedélyezték a bontást.","shortLead":"Egyre terjeszkedik a hatvanpusztai birtok, ezúttal egy istálló tartószerkezetének meggyengülése miatt engedélyezték...","id":"20210207_orban_gyozo_hatvanpuszta_birtok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85592e40-c5e1-4c8e-afd3-729471d9c484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86aa4c6d-5ff3-4b23-8149-4e0c84044584","keywords":null,"link":"/kkv/20210207_orban_gyozo_hatvanpuszta_birtok","timestamp":"2021. február. 07. 19:45","title":"Újabb műemléket bontottak el Orbán apjának birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy átmeneti tárolóba helyezi azokat a tartalmakat – legyen szó képről vagy videóról –, amit töröl a fiókjából a felhasználó. A cég azt szeretné eléri, hogy akkor se tűnjenek el a tartalmak, ha egy hacker egy feltört fiókból elkezdi kitörölni a megosztásokat.","shortLead":"Az Instagram egy átmeneti tárolóba helyezi azokat a tartalmakat – legyen szó képről vagy videóról –, amit töröl...","id":"20210207_instagram_foto_video_igtv_torolt_bejegyzes_visszaallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793f9385-e11d-4847-ae57-3cb4478815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a77ef6c-eb8b-4af1-a108-e7b5f6269d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_instagram_foto_video_igtv_torolt_bejegyzes_visszaallitasa","timestamp":"2021. február. 07. 08:03","title":"Így visszahozhatja a kitörölt fotóit Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi korlátozásoknak is, de mivel a lelki problémákról nem szokás beszélni, a pszichés károk sokszor rejtve maradnak. Pedig lassan önmagában az emberek kimerültsége is egy járvány méreteit ölti.","shortLead":"Cinikusan járulékos veszteségnek szokták hívni a háborúk civil áldozatait. Vannak hasonló következményeik a járványügyi...","id":"202105_egy_ev_magany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b9864a-292a-40c7-91f7-6bfe85c30abb","keywords":null,"link":"/360/202105_egy_ev_magany","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Az egy év magány már világosan mutatja a bezártság lelki hatásait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Német lapok egymásnak ellentmondó értesüléseket közölnek Kína és 17 közép-, illetve kelet-európai ország holnapi virtuális csúcstalálkozójáról. Az biztos, hogy a nagyhatalom saját érdekeit igyekszik majd egyengetni. ","shortLead":"Német lapok egymásnak ellentmondó értesüléseket közölnek Kína és 17 közép-, illetve kelet-európai ország holnapi...","id":"20210208_Nemet_lapok_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb280fb2-9264-4967-bc4a-3a9ac445c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed26061-2a9d-43a7-933b-302f68874599","keywords":null,"link":"/360/20210208_Nemet_lapok_Kina","timestamp":"2021. február. 08. 09:00","title":"Online konferencián hízeleghet Kína a közép- és kelet-európai országoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is vallatóra fogtuk a komoly múlttal rendelkező Wrangler Rubicon új változatát.","shortLead":"Kíváncsiak voltunk, hogyan muzsikál a gyakorlatban egy modern Jeep, így nemcsak aszfalton, hanem sárban és homokban is...","id":"20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fbe412b-7598-4d0a-8f39-d5e29061e8a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b87fc2-3d03-4d3f-8a53-244cc685cd20","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_jeep_wrangler_rubicon_dzsip_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. február. 07. 17:00","title":"Nem divatterepjáró, hanem dzsip: teszten a legkeményebb Jeep Wrangler Rubicon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon kommunikálhatnak. Bárki, aki megosztotta már a véleményét online, megerősítheti, hogy az internet végül nem ez lett. Mit mondanak az online kommunikáció állapotáról a feministák?","shortLead":"Az internetet eredetileg jó dolgokra találták ki: egy új világ, ahol az emberek ítélkezés nélkül, szabadon...","id":"20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd412cc2-8970-4898-bf1c-0a4f41602b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7469a8-6691-45ea-bfa5-ff227aa88217","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210207_A_csend_nem_fog_megvedeni__Merjek_e_nokent_velemenyt_mondani_a_neten","timestamp":"2021. február. 07. 19:19","title":"„A csend nem fog megvédeni” - Merjek-e nőként véleményt mondani a neten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]