Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint az ellenzéki és független vezetésűeknek.","shortLead":"Ahogy arra sokan számítottak, valahogy a fideszes önkormányzatoknak jóval több egyedi támogatást adott a kormány, mint...","id":"20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e44d064-7a95-462c-a589-6ecec7a65036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62a16a4-b661-43ce-993b-f60624b9dd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_Megvan_2020_egyenlege_a_kormany_fideszes_onkormanyzatok_zsebet_tomkodte","timestamp":"2021. február. 09. 12:27","title":"Megvan 2020 egyenlege: a kormány a fideszes önkormányzatok zsebét tömködte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech Suli pályázatát.","shortLead":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech...","id":"20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a141926f-7a7d-44ee-ac64-b4e07524d626","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","timestamp":"2021. február. 09. 17:16","title":"Mészáros Lőrinc cégcsoportja munkát adott Várkonyi Andrea friss vállalkozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cb03786-0534-4b22-b85e-6af6151c49ff","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi becslések szerint évente 300 ezer bálna és delfin pusztulhat el a halászat miatt, a szakemberek azonban kétségbe vonták ezeket a számokat.","shortLead":"Az eddigi becslések szerint évente 300 ezer bálna és delfin pusztulhat el a halászat miatt, a szakemberek azonban...","id":"20210209_balna_halaszhalo_halaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cb03786-0534-4b22-b85e-6af6151c49ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5738070e-8c4f-49e7-842e-89ae9fd6a73c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_balna_halaszhalo_halaszat","timestamp":"2021. február. 09. 21:03","title":"Sokkal veszélyesebbek a bálnákra a halászhálók, mint azt eddig gondolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","shortLead":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","id":"20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fec951-4771-4a5b-8ff0-a9bc1b87eb30","keywords":null,"link":"/sport/20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","timestamp":"2021. február. 08. 20:26","title":"A Mönchengladbach-Manchester City BL-nyolcaddöntő is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","shortLead":"A miniszterelnök által bejelentett hitelkonstrukcióról derült ki újabb részlet.","id":"20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78cc0a0-a566-4dd4-a93b-30588e998a8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_ingyenhitel_jarvany_fejlesztesi_bank","timestamp":"2021. február. 10. 08:06","title":"Azok a vállalkozások kaphatnak az ingyenhitelből, amelyek a járvány előtt nem voltak veszteségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","shortLead":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Adathalászok egy hamis weboldalra irányítják az ügyfeleket, hogy a személyes és kártya adataikat megszerezzék.

","shortLead":"Adathalászok egy hamis weboldalra irányítják az ügyfeleket, hogy a személyes és kártya adataikat megszerezzék.

","id":"20210209_Adathalasz_OTP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c011313a-c3f7-42a9-be88-46476a6f941f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_Adathalasz_OTP","timestamp":"2021. február. 09. 20:25","title":"Ismét csalókra figyelmeztet az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","shortLead":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","id":"20210209_mogyorod_futam_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a76a05-01a0-41a1-8331-f1f431da241c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_mogyorod_futam_f1","timestamp":"2021. február. 09. 07:21","title":"A mogyoródi futam volt 2020 legnézettebb F1-versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]