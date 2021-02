Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech Suli pályázatát.","shortLead":"A Mészárosné Kelemen Beatrix tévéjétől nemrég távozott Várkonyi Andrea kft.-je intézte a Mészáros-csoport High Tech...","id":"20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a141926f-7a7d-44ee-ac64-b4e07524d626","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_Meszaros_Lorinc_cegcsoportja_munkat_adott_Varkonyi_Andrea_friss_vallalkozasanak","timestamp":"2021. február. 09. 17:16","title":"Mészáros Lőrinc cégcsoportja munkát adott Várkonyi Andrea friss vállalkozásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","shortLead":"A képeket maga André Kertész ajándékozta Zsilák Györgynek.","id":"20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05ab2e7-3f29-4bd1-b9a9-40c9b671e1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03aa02f1-b47c-414a-9140-48b218c3253c","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Andre_Kertesz_soha_nem_latott_kepei_kerultek_elo_egy_vilaghiru_magyar_artista_fiokjabol","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"André Kertész soha nem látott képei kerültek elő egy világhírű magyar artista fiókjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","shortLead":"Börcsök Enikő január 28-án hunyt el. ","id":"20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8323855d-b113-48e2-9d06-0d6e488eb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6bdaa-c119-41fb-ba2f-0501ab24f35d","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Online_eloadas_Vigszinhaz_Borcsok_Eniko","timestamp":"2021. február. 10. 09:36","title":"Online előadással emlékezik a Vígszínház Börcsök Enikőre, a bevételt jótékonysági célra ajánlják fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen jött gyarapodást, amelyen Rogán Antal új feleségének családja ment át az elmúlt egy évben. A miniszter friss gazda felesége, illetve apósa és anyósa több mint ezer hektáron gazdálkodhat hamarosan a település környékén. Ezek azok az ismerőseiktől megvett földek, amelyek ugyan több éve eladók voltak már, de valamiért csak egy hónappal azelőtt mozdultak rá, hogy a propagandaminiszter a család része lett. A földek akkor is nagyon jól hozhatnak, ha nem is művelik őket, néhány éven belül pedig még több pénzt lehet kivenni belőlük. ","shortLead":"Sem korábbi vagyoni helyzetük, sem addigi életvitelük nem igazán magyarázza a dédestapolcsányiak szerint azt a hirtelen...","id":"20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd6f29d-94ab-43f0-b6e5-57f8dc4c32e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c240d6-d211-4e27-a149-a6dfbb633bad","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Rogan_Antal_felesege_Obrusanszki_Barbara_foldvasarlas","timestamp":"2021. február. 09. 06:30","title":"\"Nincs rá magyarázat, hogy miből” – Még mindig felbolydultan találgat Dédestapolcsány Rogán feleségének földszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ac4dc-01e5-49f6-be6c-6f8557cec85d","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"Március végéig szervezi és szerkeszti a rovatát, és a jövőben vendégszerzőként publikál a lap hasábjain.","shortLead":"Március végéig szervezi és szerkeszti a rovatát, és a jövőben vendégszerzőként publikál a lap hasábjain.","id":"20210208_Tavozik_a_HVGtol_Hont_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ac4dc-01e5-49f6-be6c-6f8557cec85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abdf6a3-f25d-46b1-98a1-001d97e2570d","keywords":null,"link":"/velemeny/20210208_Tavozik_a_HVGtol_Hont_Andras","timestamp":"2021. február. 08. 12:48","title":"Távozik a HVG-től Hont András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","shortLead":"Több hasznos újdonság is került a Skype mobilos alkalmazásának új verziójába.","id":"20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd76f7b-4ab0-4fd3-9490-32c186aa93fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a610aff2-3c39-41a1-a8f1-243a0dbb61b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_skype_frissites_hatter_elmosasa_homalyos_hatter","timestamp":"2021. február. 09. 10:03","title":"Két év után megérkezett a szuper, hátteres funkció a mobilos Skype-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]