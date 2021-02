Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","shortLead":"A légikatasztrófa körülményeiről szóló teljes jelentést csak jövőre publikálják, de most ismertettek néhány részletet.","id":"20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ddf7187-18a1-4c11-8de6-3315afd1a247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a87ff19e-94b3-4670-8083-1e07d7b268fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_sriwijaya_air_indonezia_legikatasztrofa_vizsgalat","timestamp":"2021. február. 10. 13:54","title":"Több meghibásodással is küzdött az indonéz gép, mielőtt a tengerbe veszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493","c_author":"Bihari Ádám","category":"360","description":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős befektetők ugrásra készek.","shortLead":"Törvényben rögzíthetik, hogy a harminc éve elidegeníthetetlen budavári bérlakások piacra kerüljenek. A tőkeerős...","id":"20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5569e97b-bf09-4780-9ab3-e1c71162e493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0737885b-4477-4b5e-9553-a1bcd36f35d3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Vajjon_s_mikor_leszen","timestamp":"2021. február. 10. 15:00","title":"Két éve még az ellenkezőjét gondolta, most dobra verné a budavári lakásokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról terjedt emberre a kór. ","shortLead":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról...","id":"20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b5217-9d59-4e76-9bbd-a57233a1cdbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","timestamp":"2021. február. 09. 15:07","title":"WHO: a koronavírus az állatvilágból és nem egy laborból terjedt át az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett, hogy Ara Zobayan az időjárási körülmények ellenére a felhők közé repült.","shortLead":"Az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Bizottság szerint a kosárlabdázó halálát okozó balesethez az vezethetett...","id":"20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d330518-e751-4ae2-adc3-099567d577ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b459df81-384d-4615-8bef-c05174542021","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Repulesi_szabaly_Kobe_Bryant_helikopter","timestamp":"2021. február. 09. 21:43","title":"Megsértette a repülési szabályokat a Kobe Bryant helikopterét vezető pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos mérföldkőhöz érkezett el a Qualcomm.","shortLead":"Bár a 2020 elején bemutatott X60-as 5G-modemhez képest nem lett sokkal gyorsabb, az új X65-össel így is fontos...","id":"20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb34279-adc2-4066-b70b-daa0d5527f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5adb943-f735-4d02-9b4c-be722c886b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_qualcomm_x65_5g_modem_sebessegi_rekord","timestamp":"2021. február. 10. 09:33","title":"Sebességi rekordot döntött a Qualcomm új 5G-modeme, itt az X65","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d482cc30-0b90-4698-b217-d2de216019c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus okozta válság alatt szerencsére azért akadnak sikertörténetek is.","shortLead":"A koronavírus okozta válság alatt szerencsére azért akadnak sikertörténetek is.","id":"20210211_Egy_Twitterposzttal_mentette_meg_apja_szervizet_a_lanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d482cc30-0b90-4698-b217-d2de216019c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366d6097-590e-4ec7-9525-f804747eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_Egy_Twitterposzttal_mentette_meg_apja_szervizet_a_lanya","timestamp":"2021. február. 11. 10:35","title":"Egy Twitter-poszttal mentette meg apja autószervizét a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó a Facebookon terjed.","shortLead":"Valaki meghamisította a főváros egyik tájékoztató plakátját, pontosabban az arról készült képet. A manipulált fotó...","id":"20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19799d83-bee6-4727-9f2a-732852abb036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742dd102-76d0-4465-8438-504699aad27f","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_fovarosi_onkormanyzat_manipulalt_foto_oltas_karacsony_gergely","timestamp":"2021. február. 10. 19:28","title":"\"Hogy újra megölhessük egymást\" – Manipulált fotó miatt jogi lépéseket tesz a Fővárosi Önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]