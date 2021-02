Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","shortLead":"Spanyolország sem látja szívesen az angol klubokat a brit mutáns miatt. ","id":"20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59218f2e-28cf-41ee-a652-0e4b53f9ead5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d53c2f64-7292-44aa-8b1a-848fbde042c3","keywords":null,"link":"/sport/20210210_Bukarest_Chelsea_Atleti","timestamp":"2021. február. 10. 15:32","title":"Bukarestbe viszik a Chelsea és az Atlético Madrid Bajnokok Ligája meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nem csak a gazdaságot, a technológiát, de az életmódot és a kultúrát, többek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210210_A_mindenaruhaz__Jeff_Bezos_eletutja_1_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c09aa557-89ba-4fe4-95a3-da8488ed5ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22941af0-583e-404a-9467-5866012682b6","keywords":null,"link":"/360/20210210_A_mindenaruhaz__Jeff_Bezos_eletutja_1_resz","timestamp":"2021. február. 10. 19:00","title":"A Wall Streettől a mindenáruházig – Jeff Bezos életútja, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást Joe Bidennel szemben. Az AP hírügynökség szerint ez feldühítette Trumpot.","shortLead":"Az egyik ügyvéd az impeachment alkotmányosságáról szóló vitában elismerte, hogy a volt elnök elvesztette a választást...","id":"20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791fdbe5-728c-4362-8823-a44f9bd85fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5cc7dbc-ac1a-4284-a880-291674dddec0","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_donald_trump_ugyvedek_impeachment_szenatusi_vita","timestamp":"2021. február. 10. 05:26","title":"Kiborította Trumpot ügyvédei teljesítménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e024a4-efb7-468f-94a6-fc02bca9734a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétféle változatban kapható 4,99 méter hosszú elektromos autó hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","shortLead":"A kétféle változatban kapható 4,99 méter hosszú elektromos autó hatótávja megközelíti az 500 kilométert.","id":"20210210_646_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61e024a4-efb7-468f-94a6-fc02bca9734a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cddcd6b-4e07-4fde-986c-a8e96a442508","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_646_loerovel_erkezett_meg_az_uj_audi_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"646 lóerővel érkezett meg az új Audi RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","shortLead":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","id":"20210211_klimavalsag_betutipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cec775f-a91f-46fc-a0a7-329987bc3673","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_klimavalsag_betutipus","timestamp":"2021. február. 11. 13:42","title":"Elkészült a klímaválság betűtípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eseményt tavaly nyárról halasztották idén tavaszra.","shortLead":"Az eseményt tavaly nyárról halasztották idén tavaszra.","id":"20210211_uszo_europa_bajnoksag_budapest_len","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5113e0dd-38b7-4206-855a-295ef0dc0d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc864596-72d3-4f86-9f78-5c1f5261b24c","keywords":null,"link":"/sport/20210211_uszo_europa_bajnoksag_budapest_len","timestamp":"2021. február. 11. 14:12","title":"Megtartják májusban a budapesti úszó-Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","shortLead":"Tom Emmer elvesztette az uralmat a videohívó fölött, amellyel igen vicces helyzetet okozott.","id":"20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46377bf6-2077-46eb-8c9c-1a8ed995911e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9577b-9e46-42fb-950b-ad866b09359f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_videochat_kongresszus_home_office_tom_emmer","timestamp":"2021. február. 11. 08:33","title":"Bejelentkezett a kongresszusi képviselő a videochaten, csak épp fejjel lefelé, test nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]