Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","shortLead":"Nem tölti ki az 5+5 évre szóló menzaszerződést a Gundel, amely egyébként is üzemeltető-váltáson megy keresztül.","id":"20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50cb62b-0c79-4b10-a42a-09d1c5ce2779","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_gundel_miniszterelnokseg_szerodes_karmelita","timestamp":"2021. február. 10. 10:43","title":"Felbontotta a Gundel-menza szerződését a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások szükségesek a magyar korrupciós kockázat csökkentéséhez. Gulyás szerint nem történt ilyen. Bánki Erik egy nappal korábban viszont úgy fogalmazott: túl átláthatóak vagyunk.","shortLead":"Az Európai Bizottság az információk szerint levélben kereste fel a kormányt, mert úgy látják: jogszabálymódosítások...","id":"20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8fa180-61c8-4975-b91f-dd4d2c20b7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_gulyas_gergely_europai_bizottsag_alhir_kozbeszerzesi_torveny","timestamp":"2021. február. 09. 12:14","title":"Gulyás szerint álhír, hogy Brüsszel a közbeszerzési törvény módosítását kérte a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek.

","shortLead":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz...","id":"20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542dd1-4cc3-4381-b95d-03c472ecbd17","keywords":null,"link":"/sport/20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","timestamp":"2021. február. 09. 14:55","title":"Lőw Zsolt a Chelsea-ről: Elképesztő, erőn felüli teljesítmény lenne az első négyben végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva zárják be. ","shortLead":"A Blue Sky Studios két éve került a Disney birtokába, most a koronavírus szórakoztatóipart sújtó hatásaira hivatkozva...","id":"20210210_Blue_Sky_bezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa753af-312b-4ef4-9b81-9403f841ccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f7aa40-8aec-46a0-893d-6f8fd3fe68eb","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Blue_Sky_bezaras","timestamp":"2021. február. 10. 13:04","title":"Bezárja a Jégkorszakot készítő stúdiót a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36fcbc28-8885-42a3-a4a9-8631f1ed1005","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megesett, hogy kő-papír-ollóval döntötték el, ki fogja leszólítani a kiszemelt áldozatot.","shortLead":"Megesett, hogy kő-papír-ollóval döntötték el, ki fogja leszólítani a kiszemelt áldozatot.","id":"20210210_gellerthegy_rablas_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36fcbc28-8885-42a3-a4a9-8631f1ed1005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25e9963-f148-496e-bfbb-fb63056ef7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_gellerthegy_rablas_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2021. február. 10. 13:21","title":"Letöltendőt kér az ügyészség a gellérthegyi sorozatrabló fiatalokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","shortLead":"A marburgi üzemből származó oltóanyagok április elején érkezhetnek meg az uniós országokba. ","id":"20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46337c7c-13dd-47e6-a18a-a45669054347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad517d-5ab5-4d78-9f9b-6529cbf32721","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_biontech_marburg_vakcinagyar","timestamp":"2021. február. 10. 13:56","title":"A BioNTech az új német üzemében is elkezdi gyártani a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","shortLead":"A nyolcas Golf cseh testvérmodelljéből egy minden korábbinál sportosabb változat érkezett.","id":"20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6741e309-9505-4bfc-941e-64374f6af5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01cd83d-4221-4302-a832-dc29d0631677","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_limitalt_szeria_itt_a_190_loeros_skoda_scala_edition_s","timestamp":"2021. február. 11. 09:21","title":"Limitált sportszéria: itt a 190 lóerős Skoda Scala Edition S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]