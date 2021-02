Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","shortLead":"A Mercedes-Benz X-osztály alig három évet élt, mielőtt leállították volna a gyártását.","id":"20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6a8ae7-3a11-4c57-ab5f-c869fc792ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32d3ab2-d61c-4203-beb8-2e9a5bd110e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Amerikai_tipusu_pickupot_faragtak_a_Mercedes_nem_tul_sikeres_autojabol","timestamp":"2021. február. 11. 04:27","title":"Amerikai típusú pickupot faragtak a Mercedes nem éppen sikeres autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33998a31-6600-4c61-91a5-a3cf9f0a4dca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ennek a pillanatnak is el kellett jönnie: Németországban már üzemel „az építőipar Ubere”, egy app, amely az építőanyag-kereskedőket hatékonyan hozza össze a felhasználókkal. Méghozzá nem mindennapi reklámmal megtámogatva.","shortLead":"Ennek a pillanatnak is el kellett jönnie: Németországban már üzemel „az építőipar Ubere”, egy app, amely...","id":"202105_platoi_filozofia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33998a31-6600-4c61-91a5-a3cf9f0a4dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1249326-5399-46e7-a21a-47d10da89c61","keywords":null,"link":"/360/202105_platoi_filozofia","timestamp":"2021. február. 09. 13:00","title":"Playboy-nyuszi + időben szállított sóder = boldog építési vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","shortLead":"Több támadás is volt az afgán fővárosban, egy részüket az Iszlám Állam vállalta magára. ","id":"20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452ee20-1d95-45cb-a075-e1311396aa99","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_Afganisztan_lovoldozes_robbantas","timestamp":"2021. február. 09. 11:28","title":"Minisztériumi dolgozókat lőttek le Afganisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai elképzeléseit: Peking megduplázza élelmiszer-behozatalát, és vakcinát ajánl a térség országainak a koronavírus ellen. ","shortLead":"Hat állam vezetői hanyagolták a virtuális 17+1-es csúcsot, amelyen Hszi Csin-ping elnök vázolta fel a kínaiak európai...","id":"20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155aadb0-0ea7-4d37-b4b7-16aa6517d303","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Kinai_hidegzuhany_Kelet_Europaban_Magyarorszag_a_kivetel","timestamp":"2021. február. 10. 16:30","title":"Kínai hidegzuhany Kelet-Európában, Magyarország a kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","shortLead":"Súlyos szankciókkal igyekszik a brit kormány elejét venni a koronavírus terjedésének.","id":"20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbec5e48-c4e8-4839-9e41-6662186db22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d82e2db-9a48-4677-bb39-ee4e76a3223b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_Tiz_ev_bortont_kaphat_NagyBritanniaban_aki_megserti_a_beutazasi_rendeletet","timestamp":"2021. február. 10. 14:54","title":"Tíz év börtönt kaphat Nagy-Britanniában, aki megsérti a beutazási rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb műszereitől az Amazon. Más kérdés, hogy ehhez folyamatosan ellenőrizni kell a vezetőt.","shortLead":"A rossz manőverek miatti balesetek, illetve a sofőröket érintő atrocitások számának csökkenését várja legújabb...","id":"20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c7d3958-2b0e-49f2-b6a1-2af0fe9ecb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb35a60-3b73-4ff1-92fa-7b2cf93c8cca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_mesterseges_intelligencia_menetrogzito_kamera_amazon_driveri_netradyne","timestamp":"2021. február. 09. 11:03","title":"Autónként négy MI-kamerával figyeli majd az Amazon, mit csinálnak a futárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","shortLead":"A rendőrök több szabálytalanságot is találtak, így hízott 1 millió forint felé a bírság.","id":"20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8993-cf07-43a9-b51c-b530a7a3348d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393d7f4e-3e91-4438-9ac9-b4ec219f2bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_m3_horrokaravan_rendorseg_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 13:40","title":"Egymilliós bírságot kapott az M3-ason egy horrorkaraván sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","shortLead":"Művészeti performansznak is erős volt a youtuber akciója. ","id":"20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abf24e0-26f9-40fc-aab6-d45b6e34266d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4af990-a1f9-43b9-b308-25bf0909f367","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_Athajtott_egy_Porsche_kereskedes_ablakan_egy_Youtuber_a_kattintasokert","timestamp":"2021. február. 09. 17:10","title":"Áthajtott egy Porsche-kereskedés ablakán a lájkokért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]