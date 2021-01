A szokásoknak megfelelően január elején került nyilvánosságra annak a hét autónak a típusa, amelyek közül a hollandiai székhelyű The Car of the Year szervezet zsűrije kiválasztja az első sorban marketing szempontból jelentős díj győztesét.

A 60 tagú nemzetközi zsűri – amelyben két magyar újságíró is van – az alábbi új modelleket találta a leginkább figyelemre méltónak (az autók többsége járt a hvg.hu-nál is, ezekről bővebben is lehet olvasni a linekre kattintva):

1. Citroën C4

2. Cupra Formentor

3. Fiat New 500

4. Land Rover Defender

5. Škoda Octavia

6. Toyota Yaris

7. Volkswagen ID.3

Minden zsűritag 25 pontot oszt szét a listán lévő, minimum öt jelölt közt, a legtöbb pontot szerzett modell lesz az év autója. A díjátadást március 1-én tartják.

