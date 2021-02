Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","shortLead":"Nem megerősített hírek szerint töréseket szenvedhetett.","id":"20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91efb633-fbb3-482d-bb8b-6da7e11f455b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fernando_alonso_baleset_bicikli","timestamp":"2021. február. 11. 21:14","title":"Balesetezett Fernando Alonso, biciklizés közben elgázolhatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit az internetnek hála élőben hallhatott az egész világ.","shortLead":"A közvélemény nem bocsátotta meg neki szexista megjegyzését, amit az Olimpiai Bizottság múlt heti ülésén tett – és amit...","id":"20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d85966fd-43f6-4e80-95be-97ba1376df21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c08412b-dcc8-43e2-a329-d2329c7525f3","keywords":null,"link":"/sport/20210212_lemondott_mori_josiro_tokio_2020","timestamp":"2021. február. 12. 08:39","title":"Lemondott a tokiói olimpia főszervezője, Mori Josiro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Még két évet sem élt a Fenty Fashion House. Európa leggazdagabb embere, Bernard Arnault a bezárása mellett döntött. Rihanna más cégei viszont folytatják, mert azokat kevésbé érinti a válság.","shortLead":"Még két évet sem élt a Fenty Fashion House. Európa leggazdagabb embere, Bernard Arnault a bezárása mellett döntött...","id":"20210211_Vege_Rihanna_divatcegenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ddb0ba-2abe-4441-837d-7e9d4e9f406b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de001ba0-ab4b-4d30-bba3-68e50b88c495","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_Vege_Rihanna_divatcegenek","timestamp":"2021. február. 11. 12:55","title":"Vége Rihanna divatcégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceec7448-d877-4114-9eb9-47244c5a280a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A 25 éves nő a rendőrség szerint öngyilkos lett.","shortLead":"A 25 éves nő a rendőrség szerint öngyilkos lett.","id":"20210210_jerome_boateng_exbaratno_szakitas_ongyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceec7448-d877-4114-9eb9-47244c5a280a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c55945-3e39-4e42-af39-6621cfba22a0","keywords":null,"link":"/elet/20210210_jerome_boateng_exbaratno_szakitas_ongyilkossag","timestamp":"2021. február. 10. 17:49","title":"Szakításuk után egy héttel holtan találták Jerome Boateng exbarátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","id":"202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627fe44f-ca5e-41fc-b5b7-1f79fb561957","keywords":null,"link":"/360/202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","timestamp":"2021. február. 12. 12:00","title":"Már vagyonkezelője is van a kormányzati milliárdokat kapó közvélemény-kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","shortLead":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","id":"20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6329860-e3e4-44af-8944-1ea654410f03","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","timestamp":"2021. február. 10. 20:13","title":"Bruce Springsteennek bíróság elé kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]