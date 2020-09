Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","shortLead":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","id":"20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c8c1c4-6299-494c-ac31-3dc308b02243","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:30","title":"Két fertőzött miatt zártak le egy 140 ezres kínai várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","shortLead":"Louisville polgármestere egyben ígéretet tett a rendőrség munkájának megreformálására.\r

","id":"20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9d27618-b5f4-446b-b905-76d44eac7339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e91c903-dfc0-40f1-a57e-d0acb0a3dd05","keywords":null,"link":"/vilag/20200916_karterites_breonna_taylor_rendori_intezkedes","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:29","title":"Kártérítést kap a rendőri intézkedés közben lelőtt Breonna Taylor családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","shortLead":"Folytatódik a szeptemberi kánikula.","id":"20200915_meleg_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61703e7-4e6a-44fa-a800-ffcad8248b19","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_meleg_kanikula","timestamp":"2020. szeptember. 15. 05:11","title":"Akár 33 fok is lehet kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű ellenanyaga. ","shortLead":"Október végéig kellene kiderülnie, hogy biztonságos-e az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű...","id":"20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3db2828-9a97-46e7-a05a-5ce9fa143030","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_Akar_az_ev_vegere_lehet_koronavirusvakcina_az_USAban","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:58","title":"Akár az év végére lehet koronavírus-vakcina az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő megoldásokat, amelyekkel a városvezetés most visszaállítja a 2x2 sávos gépjárműforgalmat a pesti Nagykörút déli részén. Ez nem véletlen.","shortLead":"Hosszú évek óta már Budapesten sem használják azokat a gyaloglást és kerékpározást egyszerre lehetetlenné tévő...","id":"20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89735-ef79-4ed0-a07d-ec64a038bb65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Kerekparosbarat_Nagykorut_itt_ver_fog_folyni","timestamp":"2020. szeptember. 16. 06:30","title":"Az új nagykörúti rend nem kerékpárosbarát, nem is gyalogosbarát, viszont balesetveszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"D. Sándorné szerint Magyarországon szándékosan tették tönkre a bróker cégeket, és ennek lett áldozata az ő vállalkozása is.","shortLead":"D. Sándorné szerint Magyarországon szándékosan tették tönkre a bróker cégeket, és ennek lett áldozata az ő vállalkozása...","id":"20200916_broker_marcsi_d_sandorne_kun_mediator_konyv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad7d584a-6e8b-4781-8c1b-1a779b05af4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03d7667-01d1-4620-badd-840a6289b822","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_broker_marcsi_d_sandorne_kun_mediator_konyv","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:36","title":"Bróker Marcsi állítja, nem csalt, könyvet ír, hogy felfedje az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek között.","shortLead":"Demokratikussá tenné az otthoni munkavégzés szabályait a kormány, csakhogy teljes egyenrangúság nem lehet a felek...","id":"202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af2d56c-1bfc-4330-b96b-1cd918f3f8ac","keywords":null,"link":"/360/202037__home_office__fuggosegi_viszonyok__palacsinta_es_laptop__edes_otthon","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:00","title":"Palacsintasütés laptoppal a kézben: a jövőben csak kérni kell a home office-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","shortLead":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","id":"20200915_lovoldozes_berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a05cfb7-ccd1-46be-8833-035f37b5715a","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_lovoldozes_berlinben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:45","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy ember kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]