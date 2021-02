Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f","c_author":"","category":"cegauto","description":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok megállították és lefoglalták a németek által körözött autót. ","shortLead":"Egy svéd állampolgárságú férfi akart belépni az országba a 15 millió forintos autóval, amikor a magyar hatóságok...","id":"20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d82a8-8e22-42cd-a278-ca49b7ef6f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2661f0b9-a4e9-4960-8e98-a952b5ae3be4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Korozott_Volvot_foglaltak_le_a_rendorok_Roszken","timestamp":"2021. február. 14. 08:49","title":"Körözött Volvót foglaltak le a rendőrök Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e878b91d-1586-47eb-bf5b-3bc2e122c588","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egyedi arcvonások, kupé crossover karosszéria, tisztán elektromos hajtáslánc és franciás kényelem. Megérkezett Magyarországra az elsőtől az utolsó csavarig teljesen új Citroën ë-C4, amit Budapesten gyorsan ki is próbáltunk.","shortLead":"Egyedi arcvonások, kupé crossover karosszéria, tisztán elektromos hajtáslánc és franciás kényelem. Megérkezett...","id":"20210213_elektromos_varazsszonyeg_kiprobaltuk_a_teljesen_uj_citroen_ec4et","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e878b91d-1586-47eb-bf5b-3bc2e122c588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef9d467-a1a9-4d3d-a33f-92c26a1436b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_elektromos_varazsszonyeg_kiprobaltuk_a_teljesen_uj_citroen_ec4et","timestamp":"2021. február. 13. 06:41","title":"Hangtalan varázsszőnyeg: kipróbáltuk a teljesen új elektromos Citroën ë-C4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","shortLead":"A londoni csapat meccse már a harmadik nemzetközi kupameccs lesz, amit a Puskásban játszanak.","id":"20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c99de5e-b499-48b6-a3d6-ad4fe181bbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c392e5e8-9e27-48e5-af54-d37fe92685bb","keywords":null,"link":"/sport/20210212_tottenham_Europa_liga_budapesten","timestamp":"2021. február. 12. 21:46","title":"A Tottenham Európa-liga meccse is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre.","shortLead":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt...","id":"20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a71129-3c01-412e-ae29-9f9077429fb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 10:21","title":"A magyar fürdők elhasználták utolsó tartalékaikat, a kormányhoz fordulnak a nyitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak az adóelkerülésben, de a pénzmosásban is élen jár.","shortLead":"Újabb adatbázist túrtak fel oknyomozók Luxemburgban, és most már azt állítják: a nagyhercegség nem csak...","id":"20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1edbdc3-4ad8-412c-9e0b-91249d62fdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f13108a9-32a2-4432-ad25-564bc53a5596","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210213_Oligarchak_maffiozok_es_fegyverkereskedok_szinesitik_a_legujabb_adobotranyt","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Oligarchák, maffiózók és fegyverkereskedők színesítik a legújabb adóbotrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is. Az összkép azonban nem biztató. ","shortLead":"A mezőgazdasági élőhelyeken fészkelő és az erdei madarak állománya csökken, de vannak sokasodó madárfajták is...","id":"202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3d6ede8-be48-4473-b04b-d11358c7887b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e29e2-b00b-4a7a-99ea-238e28bb4cb7","keywords":null,"link":"/360/202106_madarnepszamlalas_fogy_amagyar","timestamp":"2021. február. 13. 14:00","title":"Fogy a magyar – a nagy madárnépszámlálás után kezdhetünk aggódni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos a védettség.","shortLead":"300 önkéntesnél figyelik az immunválaszt. Bár a gyerekek jellemzően könnyen átvészelik a vírust, náluk is fontos...","id":"20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fc38f1-676d-4768-91d9-a0613900a53f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_Hateves_gyerekeken_tesztelik_a_vakcinat_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. február. 13. 18:51","title":"Hatéves gyerekeken tesztelik a vakcinát az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]