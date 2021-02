Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","shortLead":"Larryt még David Cameron hozta a házhoz. Azóta teszi a dolgát. ","id":"20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8a8cf9d-282d-4c26-b79c-90f295c2371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de2b5e-f976-4817-8394-d024fb721341","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Tiz_eve_lepett_hivatalba_Larry_a_brit_miniszterelnoksegi_foegeresz","timestamp":"2021. február. 15. 16:07","title":"Macska a Downing Streeten: tíz éve lépett hivatalba Larry, a miniszterelnökségi főegerész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","shortLead":"A 64 éves férfit New Yorkban ütötte el egy autó. A sofőr nem állt meg segíteni.","id":"20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3afb8c6-d295-428c-97cc-961d95fa7e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e022f-5d81-4ee4-8610-b81fa58469e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_nicki_minaj_edesapja_gazolas","timestamp":"2021. február. 15. 06:40","title":"Halálra gázolták Nicki Minaj édesapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak a közterület-használati díjból, amennyiben felújítást végeznek.\r

","shortLead":"Egy májusban életbe lépő rendelet szerint a kerületben lévő társasházak 90 százalékos kedvezményt kaphatnak...","id":"20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6cfa44-30b8-43c2-8273-2b86958c9871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Rendelet_Momentum_roller_Ujbuda","timestamp":"2021. február. 14. 14:32","title":"Külön drosztokat alakítanak ki Újbudán az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba az időpontokat.","shortLead":"Mivel csak online lehetett egy ideje időpontot foglalni, a két központi vizsgabázison sokan előre lekötötték talonba...","id":"20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e14fa719-8606-42e2-8572-57bab14ef0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c7078b-a6c2-43f5-a9ab-d2c3f31355d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_Valtozik_a_muszaki_vizsgaztatas_Budapesten_az_ugyeskedok_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 12:10","title":"Változik a műszaki vizsgáztatás Budapesten az ügyeskedők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","id":"20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0baae-178e-4d79-aca3-a05e99115254","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 15. 07:45","title":"Egyelőre nem tart hagyományos évértékelő beszédet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","shortLead":"A szuper erős hibrid sportkocsi ezúttal téli körülmények mellett mutatta meg tudását.","id":"20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e461c97-871b-4501-a865-2929e02422c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faeceb4-5795-49d2-9ea0-77bce69c8e7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_hoba_rajzoltak_valentinnapi_uzenetet_az_1500_loeros_hiperautoval","timestamp":"2021. február. 15. 07:59","title":"Hóba rajzoltak Valentin-napi üzenetet az 1500 lóerős hibrid hiperautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","shortLead":"Több európai országban nem minősítik autónak a Microlino 2.0-t.","id":"20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be46e157-b50c-49d9-937a-a014390b491e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d367d4e7-bc21-4b6b-b420-31d7122e72af","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Microlino_elektromos_torpeauto","timestamp":"2021. február. 14. 17:05","title":"Szeptemberben kezdhetik el gyártani az elektromos törpeautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szenátusi felmentése után Donald Trump ismét boszorkányüldözésnek nevezte az ellene indított második alkotmányos felelősségre vonási eljárást, s utalt arra is, hogy tevékenyen részt vesz majd a politikai életben.\r

\r

","shortLead":"Szenátusi felmentése után Donald Trump ismét boszorkányüldözésnek nevezte az ellene indított második alkotmányos...","id":"20210214_Nyilatkozott_Biden_Trump_szenatusi_felmenteserol_a_demokracia_torekeny_dolog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b185b8-c602-4366-8bc1-eb0ce6a17f92","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Nyilatkozott_Biden_Trump_szenatusi_felmenteserol_a_demokracia_torekeny_dolog","timestamp":"2021. február. 14. 09:28","title":"Nyilatkozott Biden Trump szenátusi felmentéséről: a demokrácia törékeny dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]