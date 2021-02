Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","shortLead":"A jelenséget Horváth Csongor fotós kapta lencsevégre.","id":"20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c2e445-10f5-4df7-9929-fb09dd9b9ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdf932-929e-4ea0-b231-9396d46f8862","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Viz_fagyas_Bukkfennsik","timestamp":"2021. február. 14. 20:09","title":"Olyan hideg volt, hogy röptében fagyott meg a víz a Bükk-fennsíkon - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","shortLead":"A férfi hat év alatt, mindössze 50 euróból valósította meg a pályát.","id":"20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c14a4160-171b-4d39-94df-3c3e350ab7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bb7f00-c454-41fd-85a7-43fb792470a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Sajat_bobpalyat_epitett_egy_apa_a_kertjeben_Lettorszagban","timestamp":"2021. február. 14. 18:31","title":"Saját bobpályát épített a kertjében egy lett apuka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","shortLead":"A perui kormány egészségügyi minisztere is hasonló botrány miatt távozott.","id":"20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebd820d-ab31-4d43-ad73-fd433e6fe96e","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_peru_kulugyminiszter_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2021. február. 15. 06:04","title":"Lemondott a perui külügyminiszter, miután kiderült, hogy soron kívül kapott koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","shortLead":"Kihúzták a 6. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a számokat.","id":"20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf4c7b3-0d31-4309-8366-987253dcee3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. február. 14. 16:44","title":"Volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának hétfői megnyitóján várhatóan felszólal a miniszterelnök. ","id":"20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad0baae-178e-4d79-aca3-a05e99115254","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_orban_viktor_evertekelo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 15. 07:45","title":"Egyelőre nem tart hagyományos évértékelő beszédet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","shortLead":"Már az ügyészség előtt van a 48 éves gyanúsított ügye.\r

","id":"20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42cced5-3fdb-4e78-82af-2747b2739348","keywords":null,"link":"/itthon/20210214_Pszichoaktiv_drog_level_borton","timestamp":"2021. február. 14. 16:21","title":"Droggal átitatott levelet küldött a börtönbe unokatestvérének egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában megjelent elemző tanulmányából, amely azt a bevett közvélekedést cáfolja, hogy a 1941-es XV. törvény módosítása szolgai másolata lenne a hitleri Németország 1935-ös „fajvédelmi” törvényének. ","shortLead":"Az ördög a részletekben lakozik – derül ki (ismét) Karsai László történész, a Mozgó Világ legutóbbi, 2021/1 számában...","id":"202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15bfd8b-d249-4afd-a5ed-bab815f156a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72dfc5d-cf42-4ddf-aba2-263f94533fb3","keywords":null,"link":"/360/202106_folyoirat__nem_slendriansag_karsai_laszlo_fajvedok_fajgyalazok","timestamp":"2021. február. 15. 12:00","title":"Slendriánul másolt náci jog: a nemzsidó magyar férfiak nem lehettek \"fajgyalázók\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban jártas szakemberek után, és a logisztikai központok is úgy nőnek Magyarországon, mint a gomba.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt annyira felpörgött az online kereskedelem, hogy csakúgy kapkodnak a korszerű raktározásban...","id":"20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da151c0a-c79f-405a-8abb-b37fcecd09ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1741d1bc-40e3-4e62-80aa-18962270127c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Legalabb_akkora_hianycikk_mar_a_raktaros_mint_tavasszal_a_vecepapir_volt","timestamp":"2021. február. 14. 13:40","title":"Legalább akkora hiánycikk már a raktáros, mint tavasszal a vécépapír volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]