[{"available":true,"c_guid":"b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átlagosan 28 millió forint vagyonnal rendelkezik ma egy parlamenti képviselő.","shortLead":"Átlagosan 28 millió forint vagyonnal rendelkezik ma egy parlamenti képviselő.","id":"20210215_vagyon_parlamenti_kepviselok_vagyonnyilatkozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29c9b42-4f36-46d2-8126-cad18cb49b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057fe644-74a3-429c-8945-3495dff21529","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_vagyon_parlamenti_kepviselok_vagyonnyilatkozatok","timestamp":"2021. február. 15. 08:02","title":"Tíz év alatt 786 százalékkal nőtt a parlamenti képviselők vagyona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak segítséget jelenthet, hogy a politikai erők ezúttal abban versengenek, ki támogatja őt jobban.","shortLead":"Az Európai Központi Bank volt vezetőjének, a most hivatalba lépett olasz kormányfőnek, a pártonkívüli Mario Draghinak...","id":"202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40007e76-3459-4db7-bc5a-db80df48ac1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537adb3d-6d22-4725-a97c-7dbcea34b00e","keywords":null,"link":"/360/202106__olasz_kormanyalakitas__ellenfelek_koalicioja__jo_adossag__mario_avarazslo","timestamp":"2021. február. 14. 11:00","title":"Megmentette az eurót, most Olaszországgal kell csodát tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","shortLead":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","id":"20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e172f-884c-4779-a7b6-b9bfb6e4a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","timestamp":"2021. február. 15. 15:16","title":"Orbán az őszödi beszédből idézett a Parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. 