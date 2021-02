Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","shortLead":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","id":"20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f882fc94-98b2-40a5-aef7-d2e03a0a3d2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","timestamp":"2021. február. 15. 09:33","title":"Titokban egy órán dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","shortLead":"Új, gamereknek szánt laptopot és egy különleges játékkonzolt is bemutathat a közeljövőben a Huawei.","id":"20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa63da-a33c-41ed-82da-0e63ec8bb347","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_huawei_videojatek_jatekkonzol_gamer_laptop","timestamp":"2021. február. 15. 16:33","title":"A PlayStation és az Xbox ellen: állítólag játékgépet ad ki a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","shortLead":"Állítólag hétfő reggel elment futni, de onnan nem tért haza.","id":"20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302172a5-f8be-4f39-a583-78281b146138","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_szeged_szabo_balint_eltunes","timestamp":"2021. február. 15. 20:35","title":"A rendőrség is nyomoz Szabó Bálint szegedi képviselő eltűnése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","shortLead":"A publicista a következő országgyűlési választáson biztosan nem méretteti meg magát.","id":"20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a8bf94-3762-43ce-9db0-92afe8da08d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Puzser_Robert_2024_valasztas","timestamp":"2021. február. 15. 21:05","title":"Puzsér Róbert a 2024-es önkormányzati választásokon térhet vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","shortLead":"Egy hét alatt mindössze 88 ezer új fertőzöttet regisztráltak.","id":"20210215_nagy_britannia_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd42fa5-c880-4751-9a56-2476da4ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987daf18-79b5-4f9f-bd97-1f4ddfef8907","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nagy_britannia_koronavirus","timestamp":"2021. február. 15. 21:18","title":"Öthavi mélypontra esett vissza az új fertőzöttek száma Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi szerint el is fogadta az ajánlatot. ","shortLead":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi...","id":"20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c402e91-ebcd-4d39-a2ce-b2bf9168a091","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 16. 10:40","title":"Blikk: Francia bankban ígért részesedést Kósának a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet a virtuális standoknál pályázni, munkaadóként önéletrajzot gyűjteni, a jelöltekkel chatelni vagy online előadást tartani. A pandémiás helyzetre adott válasz népszerű álláskeresők és munkaadók körében is. A legnagyobb állásbörze-szervező több újítással is készül. A munkaadóknak még lehet standokat foglalni, álláskeresőként ajánlatos már most regisztrálni. ","shortLead":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet...","id":"20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd78b58-970b-43f8-b534-84f8bb6d0162","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. február. 16. 13:59","title":"Márciusban újra jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","shortLead":"Pusztai Erzsébet szerint a kormány kommunikációja miatt csökken az oltási hajlandóság Magyarországon.","id":"20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3c122ab-71b7-4239-8883-0c182dc11a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25723d5-0ae9-45e7-bca5-dba8f9fbbb6d","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Pusztai_Erzsebet_infektologus_faradtsag_fertozottek","timestamp":"2021. február. 15. 14:27","title":"Infektológus: Az emberek fáradtsága is közrejátszik a fertőzöttek számának növekedésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]