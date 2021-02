Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicusnak válaszolók csak a kórházak működtetését bíznák az államra. \r

","shortLead":"A Publicusnak válaszolók csak a kórházak működtetését bíznák az államra. \r

","id":"20210216_allam_vs_onkormanyzat_publicus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb17c54-a4f0-410d-b83c-8f97947028de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4079818b-40ca-4f97-aae2-405a6b7cb025","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_allam_vs_onkormanyzat_publicus","timestamp":"2021. február. 16. 11:52","title":"A Fidesz-szavazók harmada is az önkormányzatokra bízná a helyi döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","shortLead":"Arne Sorenson, a Marriott vezetője 62 éves volt. ","id":"20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b065a9d5-6c9b-48ca-bbd5-0993ea5b7e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52d583d-7b3d-4502-bd89-bacab2f17f67","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_arne_sorenson_marriott_szallodalanc","timestamp":"2021. február. 16. 18:11","title":"Elhunyt a világ legnagyobb szállodaláncának elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","shortLead":"Az arckifejezés és az érzelmek közötti kapcsolat nem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.



","id":"20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507e35b9-6621-4ca3-9bdb-b38d86b2cedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c42510d-a6fd-4dd8-88c1-e56e0f93b6ed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210216_A_nevetes_boldogit_vagy_azert_nevetunk_mert_boldogok_vagyunk","timestamp":"2021. február. 16. 12:30","title":"A nevetés boldogít, vagy azért nevetünk, mert boldogok vagyunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal, a kilencvenes években ő állította elő a legjobb hamisítványokat, legyen szó útlevélről, igazolványról, jogosítványról vagy bármilyen okmányról. Megnyerő modora, jó kommunikációja megtéveszthette azokat, akik nem tudták, hogy ő Svéd, az alvilág egyik legjobb hamisítója. Magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatunk első része róla szól. ","shortLead":"Csak kevesen ismerték személyesen, mert kevés emberben bízott meg. Egy szekrény méretű testőr kísérte éjjel-nappal...","id":"20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fa33e3-13a1-4559-86d2-6dfc2c30dd24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b509ab-8a8b-4707-adcd-178edad2d7ca","keywords":null,"link":"/360/20210217_A_magyar_alvilag_legjobb_hamisitoja_a_Sved","timestamp":"2021. február. 17. 19:30","title":"A magyar alvilág legjobb hamisítója, a Svéd – Magyar svindlerek, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 4000 beteget ápolnak kórházban, 332-en lélegeztetőgépen vannak.","shortLead":"Több mint 4000 beteget ápolnak kórházban, 332-en lélegeztetőgépen vannak.","id":"20210218_Meghalt_104_beteg_kozel_2900_uj_fertozottet_azonositottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcf24927-220e-4f4e-89c7-19301424d0dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Meghalt_104_beteg_kozel_2900_uj_fertozottet_azonositottak","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Meghalt 104 beteg, közel 2900 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás lehet. Egy grafikus szabadjára engedte a gondolatait, és megpróbálta elképzelni, milyen lehet majd az érkező termék.","shortLead":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás...","id":"20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1b55b6-2b41-4c2b-9c48-3ed2c7806d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","timestamp":"2021. február. 16. 20:22","title":"Viselné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióképeken az Apple AR-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás hivatalos folyamatát.","shortLead":"A német sportszeróriás nem tudta sikerre vinni a 2006-ban megvásárolt amerikai márkát. Most megindítja az eladás...","id":"20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c875ff04-725f-402b-a27d-7aa7bc16a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b20eff6-c60a-44d9-80fe-f764baefd9a7","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_reebok_adidas_eladas_veszteseg","timestamp":"2021. február. 16. 17:45","title":"Megszabadul az Adidas a Reeboktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aki a gázszolgáltató nevében csönget, de nincs igazolványa és megbízólevele, az csaló.","shortLead":"Aki a gázszolgáltató nevében csönget, de nincs igazolványa és megbízólevele, az csaló.","id":"20210216_tigaz_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbb2a31e-24a5-4fac-8ae0-2e0b7e3b263e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9630a1a0-47c9-4c16-a000-820695de19d2","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_tigaz_csalok","timestamp":"2021. február. 16. 13:30","title":"Figyelmeztet a Tigáz: csalók szednek pénzt a társaság nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]