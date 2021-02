Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","shortLead":"A levéllel együtt kézbesítettek egy hozzájáruló nyilatkozatot is.","id":"20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779b5c90-9bb0-4bd7-bf74-d6dcaf194efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b45b2e4-9a6e-4c25-be7f-76027128015f","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_level_oltas_koronavirus_ertesites","timestamp":"2021. február. 16. 15:08","title":"Postai levélben kezdték el értesíteni a 60 év alattiakat az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több dolgozó átmenetileg munkaképtelenné vált az oxfordi vakcina beadása után. 