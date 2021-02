Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg kötelező bármilyen, mezőgazdasággal vagy élelmiszeriparral kapcsolatos vállalkozói tevékenységi körrel rendelkező vállalkozónak. A kamarához milliárdok folynak be tagdíjakból, pedig nagyon sokan tartoznak.","shortLead":"2020-ban először az agrárkamara maga számolta ki, mennyit kell befizetniük a tagoknak. A kamarai tagság törvényileg...","id":"20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c363fdb-0b22-4677-9925-aa6c209c2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1267cf6-ec35-4d32-abcc-12317dba495d","keywords":null,"link":"/kkv/20210217_nak_tagdij_mezogazdasag","timestamp":"2021. február. 17. 06:30","title":"Sok vállalkozó most szembesült azzal, hogy tagja az agrárkamarának és fizetnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását. A rapper Twitter-üzeneteiben és dalszövegeiben éltette a terrorizmust, élesen támadta a spanyol királyságot és a rendőrséget.



","shortLead":"Egy katalán egyetemen barikádozta el magát 24 órán keresztül Pablo Hasél, hogy így kerülje el a letartóztatását...","id":"20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77e5aea-814a-4c14-9127-82e222959bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8e23ce-0880-4717-9c9e-818f08a04a4c","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Elbarikadozta_magat_egy_bortonbuntetesre_itelt_rapper_egy_katalan_egyetemen","timestamp":"2021. február. 17. 09:13","title":"Gyűlöletbeszédért börtönbüntetésre ítélték a katalán rappert, elbarikádozta magát egy egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet a virtuális standoknál pályázni, munkaadóként önéletrajzot gyűjteni, a jelöltekkel chatelni vagy online előadást tartani. A pandémiás helyzetre adott válasz népszerű álláskeresők és munkaadók körében is. A legnagyobb állásbörze-szervező több újítással is készül. A munkaadóknak még lehet standokat foglalni, álláskeresőként ajánlatos már most regisztrálni. ","shortLead":"Közel 100 000 álláskeresőt várnak a márciusban online megrendezésre kerülő HVG Állásbörzére, amelyen élőben lehet...","id":"20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31dcf03e-3562-4168-933e-f60b004b70fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd78b58-970b-43f8-b534-84f8bb6d0162","keywords":null,"link":"/kkv/20210216_Marciusban_ujra_jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. február. 16. 13:59","title":"Márciusban újra jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás lehet. Egy grafikus szabadjára engedte a gondolatait, és megpróbálta elképzelni, milyen lehet majd az érkező termék.","shortLead":"Sokan várják, hogy megjelenjen az Apple kiterjesztett valóságot használó eszköze, amely az iPhone-nál is nagyobb dobás...","id":"20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc4ee745-4252-4ca6-8be7-f400c8df6498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1b55b6-2b41-4c2b-9c48-3ed2c7806d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ar_szemuveg_koncepciokepek","timestamp":"2021. február. 16. 20:22","title":"Viselné, ha ilyen lenne? Látványos koncepcióképeken az Apple AR-szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik abból, amit ígértek.","shortLead":"Bár a cég nem árulja el a szállítás ütemezését, belsős források állítják, hogy nagyon sok oltóanyag még mindig hiányzik...","id":"20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16c6e991-f8ad-42c1-8ecf-f7e35c573092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d08136-20de-48ca-919e-47126cdffb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_pfizer_europai_unio_vakcina_keses","timestamp":"2021. február. 17. 18:15","title":"Reuters: A Pfizer tízmillió vakcinával lóg az EU-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken meghallgatja a kormány a 25 ezresnél nagyobb településeket.","shortLead":"Karácsony Gergely a Magyar Önkormányzatok Szövetségének közös sikerének értékelte, hogy szerdán és pénteken...","id":"20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7e125a-3b5d-43a5-aa5d-25f406bfbb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd2d112-8fa4-4e53-8c9e-b428d6719da7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onkormayzat_kormany_kompenzacio","timestamp":"2021. február. 16. 15:35","title":"A héten tárgyal a kormány az önkormányzatokkal az iparűzési adó kompenzációjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1332b6ca-a872-4eec-90ff-818fc191f606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elsősorban az 5–12 éves gyerekeket szeretné megvédeni attól, hogy nem nekik való tartalommal találkozzanak.","shortLead":"A Microsoft elsősorban az 5–12 éves gyerekeket szeretné megvédeni attól, hogy nem nekik való tartalommal találkozzanak.","id":"20210217_microsoft_edge_bongeszo_gyerekek_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1332b6ca-a872-4eec-90ff-818fc191f606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef85d9d-6629-4862-9772-ddb258dbcf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_microsoft_edge_bongeszo_gyerekek_vedelme","timestamp":"2021. február. 17. 09:33","title":"Gyerekzárat készített a Microsoft az Edge böngészőhöz, biztonságosabb lesz az internetezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]