[{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","shortLead":"Ira Rosen memoárt adott ki a CBS-nél töltött éveiről, ebben ír a beszélgetéseiről Steve Bannonnal.","id":"20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea5c71-74ff-4bd2-b340-cc69ab5feacf","keywords":null,"link":"/elet/20210217_Donald_Trump_korai_stadiumu_demenciaban_szenvedett_Steve_Bannon_szerint__allitja_egy_TVproducer","timestamp":"2021. február. 17. 10:54","title":"Donald Trump korai stádiumú demenciában szenvedett Steve Bannon szerint – állítja egy TV-producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk szerint 2021 őszén bemutatná a folytatást, az iPhone 13 minit. De lesz itt még más is.","shortLead":"Hiába az iPhone 12 mini sikertelenségéről szóló pletyka, egy másik is felröppent: az Apple a kiszivárgott információk...","id":"20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7a00cae-137d-4c69-9cb3-efdbc407ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107122de-5c4b-4c2e-a8f3-b7aabf266bec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_apple_iphone_13_mini_iphone_13_se_plus","timestamp":"2021. február. 18. 08:33","title":"Két olcsóbb iPhone is megjelenhet idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4d372b-a94d-4301-9bcb-7a68ffe6ced1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A befagyott csatornák hívogatóak voltak egy kis korcsolyázásra, de aztán jött a melegedés.","shortLead":"A befagyott csatornák hívogatóak voltak egy kis korcsolyázásra, de aztán jött a melegedés.","id":"20210217_A_jeghideg_vizbol_kellett_kimenteni_a_korcsolyazokat_Amszterdamban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f4d372b-a94d-4301-9bcb-7a68ffe6ced1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c2712d-77ca-4df7-b2cd-efc002d5d0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210217_A_jeghideg_vizbol_kellett_kimenteni_a_korcsolyazokat_Amszterdamban__video","timestamp":"2021. február. 17. 10:03","title":"A jéghideg vízből kellett kimenteni a korcsolyázókat Amszterdamban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre jobban idegesíti többek között a nagy amerikai chipgyártót, a Qualcommot is.

","shortLead":"Pár hónapja röppent fel a hír, hogy bekebelezi az Nvidia az ARM-et (ARM Holdingsot), és a tervezett tranzakció egyre...","id":"20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b600d2-a549-44a5-976f-cd6e815743a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_qualcomm_nvidia_arm_akvizicio","timestamp":"2021. február. 17. 10:03","title":"Nagyon nem tetszik a Qualcommnak, amit az Nvidia művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Az első adatokat kedvezően értékelik a Klubrádiónál, a hallgatóik többsége megtalálta az adást a 92,9-es frekvencia lekapcsolását követően. A Médiatanács közben intő álmot látott, s megkezdte pályázatuk alaki vizsgálatát. ","shortLead":"Az első adatokat kedvezően értékelik a Klubrádiónál, a hallgatóik többsége megtalálta az adást a 92,9-es frekvencia...","id":"20210217_Udv_a_klubban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b9658db-4bd1-46af-bcca-5d8eb4de52f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4313ea19-eb29-4170-a000-e05511fd8951","keywords":null,"link":"/360/20210217_Udv_a_klubban","timestamp":"2021. február. 17. 11:00","title":"Az éterből kizárt Klubrádiónál hisznek abban, hogy a webrádióké a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","shortLead":"Az ügyészség fellebbezett az ügyben, és életfogytig tartó büntetést kér a támadóra.","id":"20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"411278c9-dd24-426a-b9c9-25e9b7e13f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_bozotvago_machete_anya_fegyhazbuntetes_emberoles","timestamp":"2021. február. 17. 18:10","title":"Első fokon 20 évet kapott a férfi, aki Kőbányán egy bozótvágóval megölt egy gyermekét védelmező anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","shortLead":"Egy brit luxusautó-kereskedésben bukkantak fel az ajánlatok. ","id":"20210217_luxusauto_Vettel_elado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbabfd2a-1396-4129-9b6f-47e924ada1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bac5da8-c7cb-4495-a3f8-9368fae87850","keywords":null,"link":"/cegauto/20210217_luxusauto_Vettel_elado","timestamp":"2021. február. 17. 17:35","title":"Egyszerre nyolc, ritka sportkocsitól szabadulna meg Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel foglalkozó miniszter, aki \"megfeledkezett\" néhány apróságról.","shortLead":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel...","id":"20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678672f4-e3c2-4b85-ae19-ac5d0c0fb3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"Házkutatás egy miniszternél hiányos vagyonnyilatkozat miatt – Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]