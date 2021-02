Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára hagyhatta el.","shortLead":"2019 decembere óta szabadlábon védekezhet a Kun-Mediátor Kft. egykori vezetője, otthonát viszont naponta csak két órára...","id":"20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53345e4c-93f8-4663-8517-2f766f16bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021c1cfc-aa3a-45bd-ab00-9b110f444300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210218_kun_mediator_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2021. február. 18. 14:15","title":"Fenntartották \"Bróker Marcsi\" bűnügyi felügyeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","shortLead":"Kora délutánig erős széllökésekre kell számítani, de csapadék nem valószínű.","id":"20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db83fe45-fb42-4e4c-89ed-0af4f5da8e09","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_Napsutes_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. február. 18. 06:14","title":"Napsütést hoz a csütörtök, akár 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb a szakember.","shortLead":"Ausztria már felajánlotta, hogy a hadseregéből orvosokat és ápolókat irányít Szlovákiába, ahol egyre kevesebb...","id":"20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03718ff-4da2-447a-ba62-b9dbfbbc17a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2068be2e-ff05-4192-aa23-3c14171ae753","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_szlovakia_koronavirus_brit_mutacio_egeszsegugy_segitseg_ausztria","timestamp":"2021. február. 18. 14:52","title":"Összeroppanthatja a szlovák egészségügyet a brit vírusmutáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","shortLead":"Az ukrán férfinak nem volt jegye, ezért megkérték, hogy szálljon le a szerelvényről. Ez feldühítette őt.","id":"20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475768a5-4e41-4809-9fc2-5518b9ad8031","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kalauz_mozdonyvezeto_vasut_vonat","timestamp":"2021. február. 17. 20:15","title":"A kalauzra, a mozdonyvezetőre és egy utasra is rátámadt egy férfi a nyíregyházi vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","shortLead":"Több autó és egy teherautó ütközött össze. Egy órával is megnőhet a menetidő.","id":"20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaaf74-3138-4488-a3b4-a69d159a0a29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210218_Baleset_miatt_tobb_kilometeres_a_dugo_az_M1esen_Biatorbagynal","timestamp":"2021. február. 18. 08:44","title":"Nyolc kilométeres dugó alakult az M1-esen Biatorbágynál egy baleset miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház téglafalára festett. A tavaly októberben megjelent kép egy bicikligumival hulahoppozó kislányt ábrázol.



","shortLead":"Kivágták a falból és elszállították szerdán azt a Banksy-képet, amelyet a világhírű utcaművész egy nottinghami ház...","id":"20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d193eea-d63f-4db4-93f8-9e7902e65e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98bce50-6aa1-40c6-8927-3fb76c63cd3d","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Kivagtak_egy_haz_falabol_Banksy_festmenyet","timestamp":"2021. február. 18. 09:27","title":"Kivágták egy ház falából Banksy festményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka rendszere továbbra sem puhult fel, ők az első újságírók, akiket hosszú időre zárnak be.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka rendszere továbbra sem puhult fel, ők az első újságírók, akiket hosszú időre zárnak be.","id":"20210218_belarusz_tuntetes_teve_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d15b34-d109-48e8-9708-2b7cf0da0cf9","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_belarusz_tuntetes_teve_borton","timestamp":"2021. február. 18. 19:53","title":"Két év börtönt kapott két tévés, mert tudósítottak a belarusz tüntetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]