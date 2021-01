Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","shortLead":"Nem kell többet fizetni a konzolokon az online játékért. ","id":"20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe24a8-1e13-40e7-9ea2-2cffb71f6e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2647862-43f1-4ebd-a497-788ab78a79ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210124_Meghatralt_megsem_emeli_az_Xboxelofizetes_arat_a_Microsoft","timestamp":"2021. január. 24. 10:10","title":"Meghátrált, mégsem emeli az Xbox-előfizetés árát a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és hol engedélyezték őket. A magyar nyelvű grafika szegedi biológusok munkája.","shortLead":"Egyetlen felületen látható, hogy a már elérhető koronavírus-oltások pontosan milyen technológia alapján készülnek, és...","id":"20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0b47e4-2583-4dab-b99f-7ffd532e25d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_szeged_biologusok_koronavirus_vakcina_tajekoztato_tudnivalok","timestamp":"2021. január. 25. 14:03","title":"Szegedi kutatók átlátható tájékoztatót készítettek a koronavírus-vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","shortLead":"Drága a telek, az építőanyag és a munkaerő.","id":"20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30dc0ae3-2283-4887-8f59-56f0654b237c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027d48f8-a606-4e67-bd00-17394dd95e5c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Hiaba_az_otszazalekos_afa_a_lakasok_nem_lesznek_olcsobbak","timestamp":"2021. január. 24. 15:02","title":"Hiába az ötszázalékos áfa, a lakások nem lesznek olcsóbbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","shortLead":"Most már végképp teljesnek mondható a hatalomátvétel.","id":"20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020268af-5c7e-4e9d-84c3-ed6e018d4084","keywords":null,"link":"/elet/20210125_Joe_Biden_kutyai_is_megerkeztek_a_Feher_Hazba","timestamp":"2021. január. 25. 17:20","title":"Joe Biden kutyái is megérkeztek a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni oltóanyaggyártókkal a velük kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeket.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke, Charles Michel azt ígéri, az Európai Unió be fogja tartatni a koronavírus elleni...","id":"20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2174e69-89b2-4485-9e83-60c0cbd6f6b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Az_EU_kemenyen_az_asztalra_csapott_az_oltoanyaggyartokkal_valo_targyalason","timestamp":"2021. január. 24. 15:44","title":"Az EU keményen az asztalra csapott az oltóanyaggyártókkal való tárgyaláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna szükség, hogy merjünk beszélni róla. Azok is, akiket érint. Az író, művészetfilozófus, akinek nemrégen jelent meg A mérgezett nő című novelláskötete, már eddig is sokat tett azért, hogy változzon a helyzet.","shortLead":"A depresszió ugyanolyan tabu, mint az alkoholizmus, pedig nem kellene annak lennie. Ennek eléréséhez „csak” arra volna...","id":"20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3829e89-09ff-4cc8-8bd3-eb086ec175ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a0db11-411b-4468-a58f-dba958415f2c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210124_Babarczy_Eszter_Egyszerre_van_szuksegunk_megertesre_es_kemenysegre","timestamp":"2021. január. 24. 20:15","title":"Babarczy Eszter: Egyszerre van szükségünk megértésre és keménységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef18e7a4-b1bc-48e8-bac4-77dbbf25e301","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sportolók legtöbbje a harmincas évei végén vonul vissza, ám a videojátékos Thomas Paparatto mindössze 25 évesen kényszerül erre.","shortLead":"A sportolók legtöbbje a harmincas évei végén vonul vissza, ám a videojátékos Thomas Paparatto mindössze 25 évesen...","id":"20210125_huvelykujj_thomas_paparatto_zoomaa_esport_videojatek_call_of_duty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef18e7a4-b1bc-48e8-bac4-77dbbf25e301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b98fe3-7d9c-42fb-bea9-4ed0cc1e2629","keywords":null,"link":"/tudomany/20210125_huvelykujj_thomas_paparatto_zoomaa_esport_videojatek_call_of_duty","timestamp":"2021. január. 25. 11:03","title":"25 évesen adja fel karrierjét egy profi videojátékos, mert nem bírja a hüvelykujja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]