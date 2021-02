Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját termékükkel. Az egyetlen problémát jelenleg az jelentheti, hogy túl sok helyre ígérkeznek el, így nem lesz elég kapacitás mindent időben teljesíteni, vagyis épp olyan akadozással kell számolni. Ez látszik Magyarországon is: Szijjártó Péter erre a hónapra 600 ezer dózist ígért, ehelyett egyelőre 40 ezer érkezett.","shortLead":"Az orosz diplomácia kihasználja, hogy akadozik a nyugati vakcinák gyártása és világszerte kilincselnek a saját...","id":"20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915d511f-2c93-48e3-8b7d-d8a0560caa81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_szputnyik_vakcina_oroszorszag_koronavirus_piac","timestamp":"2021. február. 19. 12:00","title":"Világot hódítana Oroszország a Szputnyikkal, de épp úgy akadozik a szállítás, mint a nyugati oltásoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c3193f-d976-4c1c-8e71-5cc545af47c9","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Érdemes energiát fektetni a kapcsolatépítésbe, mert az extrém élethelyzetekből, amilyeneket a vírus is teremt, csak a tartalékkal rendelkező párok jönnek ki jól – világít rá egy friss magyar kutatás.","shortLead":"Érdemes energiát fektetni a kapcsolatépítésbe, mert az extrém élethelyzetekből, amilyeneket a vírus is teremt, csak...","id":"202107__parkapcsolatok_karantenban__kozos_hit_es_kassza__gatak__tartaleklangon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c3193f-d976-4c1c-8e71-5cc545af47c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0b6e53-836f-4f62-afcd-326ad1269264","keywords":null,"link":"/360/202107__parkapcsolatok_karantenban__kozos_hit_es_kassza__gatak__tartaleklangon","timestamp":"2021. február. 20. 11:00","title":"Tanulható, hogyan építsünk karantén-biztos párkapcsolatot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott közleményében szombaton a szentszéki szóvivői hivatal.","shortLead":"Ferenc pápa meglátogatta római otthonában Bruck Edith magyar származású írónőt, holokauszt-túlélőt - tájékoztatott...","id":"20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=517dcc99-6507-42ea-bcab-1592cf207d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c064c7-a626-4c2f-8ab0-815b6b8813be","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Magyar_szarmazasu_holokauszttulelot_latogatott_meg_Ferenc_papa","timestamp":"2021. február. 20. 19:50","title":"Magyar származású holokauszt-túlélőt látogatott meg Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zuglói politikus rágalmazás miatt jelentette fel a Momentum elnökét.\r

","shortLead":"A zuglói politikus rágalmazás miatt jelentette fel a Momentum elnökét.\r

","id":"20210219_Pert_FeketeGyor_Andras_Toth_Csaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f443d678-e866-4ea1-8efb-567ef6167d70","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Pert_FeketeGyor_Andras_Toth_Csaba","timestamp":"2021. február. 19. 15:46","title":"Pert vesztett Fekete-Győr András ellen Tóth Csaba MSZP-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült Államokban, ahonnan tavaly kiutasították - közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője szombaton.","shortLead":"Visszatért Németországba egy náci koncentrációs tábor egykori őre, aki több mint hatvan évig élt az Egyesült...","id":"20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8974e944-0944-49f6-8544-f6f1d0a74199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a892112-81bc-4247-ba57-fc3cc3c05d1d","keywords":null,"link":"/vilag/20210220_Hatvan_ev_utan_zsuppoltak_vissza_Nemetorszagba_a_naci_taborort","timestamp":"2021. február. 20. 17:19","title":"Hatvan év után zsuppolták vissza Németországba a náci táborőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d604027-1735-4e4d-a6d7-b5614e4e4949","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A szerb „Cseh Tamás”-ként is emlegetett énekes koronavírusos volt.","shortLead":"A szerb „Cseh Tamás”-ként is emlegetett énekes koronavírusos volt.","id":"20210220_Meghalt_Djordje_Balasevic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d604027-1735-4e4d-a6d7-b5614e4e4949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27f3a09-4b8c-41dd-8e55-bd8698908b94","keywords":null,"link":"/kultura/20210220_Meghalt_Djordje_Balasevic","timestamp":"2021. február. 20. 09:55","title":"Meghalt a legendás szerbiai énekes, Djordje Balasevic","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ).\r

\r

","shortLead":"A versenyképes fiatalok képzéséhez új tanítási módszerek kellenek – véli az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57fd202-16bc-4dba-9af8-ae7c4c387b52","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Nem_azt_tanitja_az_iskola_amire_a_gyerekeknek_kesobb_szukseguk_lesz","timestamp":"2021. február. 19. 12:45","title":"Nem azt tanítja az iskola, amire a gyerekeknek később szükségük lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]