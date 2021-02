Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap úgy értesült, hogy a Karmelitában is felháborodást keltett az 1,6 milliárd forintos ügylet.","shortLead":"A lap úgy értesült, hogy a Karmelitában is felháborodást keltett az 1,6 milliárd forintos ügylet.","id":"20210219_rogan_antal_orban_viktor_foldvasarlas_obrusanszki_barbara_gulyas_gergely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a40f08-83db-44ee-91dd-3a5f293d3adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7b3099-df04-4e4d-b91b-8ceac305a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_rogan_antal_orban_viktor_foldvasarlas_obrusanszki_barbara_gulyas_gergely","timestamp":"2021. február. 19. 09:34","title":"Telex: Orbán határozottan kérte Rogánt, hogy állítsa le a felesége földvásárlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66","c_author":"Cs.H.","category":"kultura","description":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést a Virág Judit Galéria, amely mesés úticélokat ábrázoló magyar festményekről készített videosorozatot. Az ismeretterjesztő kisfilmek első két epizódja a hvg.hu-n debütál: a napsütötte San Remóba és a húszas évek pezsgő metropoliszába, Berlinbe kalandozunk el.","shortLead":"Se külföldre, se belföldre, se múzeumba nem mehetünk már hosszú hónapok óta – erre a bajra ad most tüneti kezelést...","id":"20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edd0c94-ed0e-4138-95dd-b2782d1c1c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a260d3-1bed-4d2e-a062-03596f79b65d","keywords":null,"link":"/kultura/20210219_Utaznank_de_nem_engedik__az_eletet_habzsolo_magyar_festok_kepeivel_karpotolhatjuk_magunkat","timestamp":"2021. február. 19. 14:42","title":"Utaznánk, de nem engedik – az életet habzsoló festők képeivel kárpótolhatjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és már a 2021/2022-es tanévben elindul. Az iskola a kreatív ipar területeit összefogva, a folyamatos, közös alkotás folyamatának megismerését állítja a képzés középpontjába.



","shortLead":"A többek között Ördög Nóra és Nánási Pál által megálmodott BPS Stúdió a Budapest School ötéves középiskolája lesz, és...","id":"20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72ce9aea-2b6b-4d1c-bfe6-7badd9b25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517eeb7a-10d0-461a-af4f-8f0bf40b1a06","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Uj_kozepiskolat_indit_a_Budapest_School","timestamp":"2021. február. 19. 12:32","title":"Új középiskolát indít a Budapest School","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben. A szociálisan rászoruló adósok számára kedvezményeket ígért a miniszterelnök. Az éveken át húzódó adósságok viszont ezután sem szűnnek meg.","shortLead":"Sok külföldön dolgozó magyarnak akár hetekbe telhet adminisztrálni hazatértüket a társadalombiztosítási rendszerben...","id":"20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc3fead-43e1-4640-b28f-df11b0aa8570","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_A_kulfoldon_dolgozo_magyarokon_csattan_a_potyautastorveny","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"A külföldön dolgozó magyarokon csattan a potyautas-törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja, hogy felhasználná egy ilyen készülék házának sajátosságait a jobb, sőt különlegesebb fotózás érdekében.","shortLead":"Azt már sejteni lehet, hogy az Apple is dolgozik összehajtható telefonon. Egy szabadalmi bejelentés pedig azt sugallja...","id":"20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83cee79d-82c9-498e-89fd-5a99c046b79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939346f1-b6c2-4784-b746-fd81a4f3e526","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_apple_szabadalom_kamerak_a_hajlekony_hazon","timestamp":"2021. február. 19. 11:03","title":"Trükkösen helyezné el a kamerákat az Apple az összehajtható iPhone-okon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója. Az alkotás figyelemre méltó pályát futott be, először engedély nélkül állították fel. ","shortLead":"Nyolcvanéves korában meghalt Arturo Di Modica, a New York-i tőzsde közelében álló „Támadó bika” szobor alkotója...","id":"20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e20a6cc6-92dd-49ef-9211-d0d0354ccc63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e052b699-dcc6-4c40-aa83-1495420848a0","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Meghalt_a_legismertebb_New_Yorki_szobor_alkotoja","timestamp":"2021. február. 20. 17:14","title":"Meghalt a legismertebb New York-i szobor alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall József és Walesa elképzeléséből - így értékeli a helyzetet az EUobserverben közzétett elemzésében Viktória Jancoseková, az Európai Néppárt uniós ügyekkel foglalkozó intézetének igazgatója.","shortLead":"30 éves lett ugyan a V4-es csoport, de sok ünneplése nincs ok, mert mára nem sok maradt a alapító atyák, Havel, Antall...","id":"20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f99c2a-399a-4be0-a72e-e0eb8b7a1c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b04751-2a89-401e-8d45-588b395ed970","keywords":null,"link":"/360/20210220_EUobserver_Szertefoszlo_visegradi_almok","timestamp":"2021. február. 20. 09:00","title":"EUobserver: Szertefoszlóban a visegrádi álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre emlékezve online bármikor megtekinthető a Kvartett című darab.","shortLead":"A Vígszínház társulatának számtalan kitüntetéssel, köztük Jászai Mari-díjjal elismert tagjára, Börcsök Enikőre...","id":"202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e23b3084-e3e2-4fd1-98ce-caf8c7f0f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64951e94-6ffa-4ac2-b201-b4f37b701219","keywords":null,"link":"/360/202107_szinhaz__karcos_hang_kvartett","timestamp":"2021. február. 21. 08:30","title":"Nemcsak alakította, hanem mélyen megélte a szerepeit – Börcsök Enikőre emlékeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]