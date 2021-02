Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"Napi.hu","category":"gazdasag","description":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","shortLead":"Engedéllyel kisboltok is árulhatnak már gyógyszert a 2000 fő alatti településeken, legalábbis a veszélyhelyzet alatt. ","id":"20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a300c2-eeaa-45fd-b607-dd80b81f5963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Boltokban_is_vehetunk_mar_gyogyszert_a_veszelyhelyzet_alatt","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"Gyógyszert is árulhatnak a legkisebb települések boltjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","shortLead":"A borsodsziráki férfit garázdaság miatt hallgatták ki.\r

","id":"20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16b31677-ccee-44bf-8825-3fcd24ee75e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b6ab55-c5d2-495f-ab56-f39e461514b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_bozotvago_borsodszirak_vendegek_rendorseg","timestamp":"2021. február. 21. 17:20","title":"Bozótvágóval hadonászva zavarta haza a fia vendégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt, “érdekes” hangot is rögzített. A felvétel nem a Perseverance műve.","shortLead":"Egy Twitter-videóban azt a látszatot keltik, hogy a legújabb Mars-járó már kilométereket tett meg a vörös bolygón, sőt...","id":"20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5bfafd-c796-47c3-af20-f7be911b3b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_perseverance_marsjaro_mars_kamuvideo_felvetel_hang","timestamp":"2021. február. 22. 08:33","title":"Erősen félrevezető videó terjed a Perseverance-ről, és egy furcsa, \"marsi\" hangról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori úttörő 50 évvel később. Egykori kisdobosok és történészek is megszólalnak a mozgalomról, amivel a Kádár-korszakban ideológiát próbáltak a gyerekekbe ültetni. A Hóvirág őrs naplója, első rész. ","shortLead":"Fogalmam sem volt, hogy én akkor most kommunista ifjú vagyok, csak a csapatba akartam tartozni - mondja egy egykori...","id":"20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35130123-3839-4327-811b-8e01857f2f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9423ed6b-dcc4-4994-96d6-30fc67a55895","keywords":null,"link":"/360/20210220_Doku360_A_Hovirag_ors_naploja_elso_resz","timestamp":"2021. február. 20. 19:00","title":"Doku360: A rohadt életbe, mindenki úttörő volt! Nem kérdezték, akarod-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt személye október 23-ig fog kiderülni. ","shortLead":"Fekete-Győr András, a Momentum Mozgalom elnöke lesz a párt miniszterelnök-jelöltje. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt...","id":"20210221_lesz_a_Momentum_miniszterelnokjeloltje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912474e6-7cea-4ad6-8761-1b3c39cee5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_lesz_a_Momentum_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2021. február. 21. 14:15","title":"Fekete-Győr András a Momentum miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","shortLead":"Netanjahu azt állítja, az alkuban \"egyetlen darab izraeli vakcina sem\" érintett.","id":"20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8103eace-e06a-44cd-899b-69ab0cf3a286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Sziria_Izrael_fogolycsere_megallapodas_vakcina","timestamp":"2021. február. 21. 21:16","title":"Szíriának szánt vakcinákért fizetett Izrael egy fogolycsere-megállapodás részeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","shortLead":"Megvárták, amíg rendben lezárul a hallgatók őszi féléve.","id":"20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e352b1fa-ab1a-426b-ae32-138213a38dcb","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetem_oktatok_felmondas","timestamp":"2021. február. 22. 10:20","title":"Több mint húsz oktató adta be a felmondását a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]