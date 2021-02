Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler Ferencet, aki idén lenne 100 éves. ","shortLead":"Már gyerekként is felnőttekkel állított ki, ám hazai kulturális nyilvánosság csak az utóbbi években fedezte fel Fiedler...","id":"202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15548a9-0761-4c67-a72d-7514e4fe68b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68fbf3a-a632-486d-bf10-f94cdc144890","keywords":null,"link":"/360/202107_tarlat__a_fenyek_festoje_fiedler_100","timestamp":"2021. február. 20. 11:15","title":"Csodagyereknek indult, Párizsban teljesedett ki a fények festője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","shortLead":"Az aranyéremért 25 millió forint jár majd. ","id":"20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f160e157-0849-4e81-bc44-0a8201cb68ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d62e38-7d5f-4572-b332-056dc44a2207","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Magyar_paralimpiai_ermesek_es_helyezettek_allami_jutalma","timestamp":"2021. február. 21. 16:35","title":"Jelentősen emelkedik a paralimpiai érmesek és helyezettek állami jutalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ingenuity jelezte, hogy minden a terveknek megfelelően alakul. Ha a misszió sikeres lesz, akkor ez lesz az első helikopter, ami egy másik bolygó légterében repül. ","shortLead":"Az Ingenuity jelezte, hogy minden a terveknek megfelelően alakul. Ha a misszió sikeres lesz, akkor ez lesz az első...","id":"20210221_Hazatelefonalt_a_Marsrol_a_NASA_helikoptere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d7447-9344-4778-9f91-503b1ecad77f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Hazatelefonalt_a_Marsrol_a_NASA_helikoptere","timestamp":"2021. február. 21. 12:45","title":"Hazatelefonált a Marsról a NASA helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","shortLead":"A hajtómű burkolatának karimája egy ház udvarára esett.","id":"20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=829afbfd-c7ec-4df1-9ad3-7d0a550795b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2293e9-43ea-4b40-b93d-635a991be972","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_repulo_hajtomu_denver_baleset","timestamp":"2021. február. 21. 08:47","title":"Denver elővárosára zuhantak egy felszálló repülő hajtóművének darabjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak többsége nyolcvan év feletti volt, akikkel szinte elvesztett egy generációt az öregedő lakosságú ország. ","shortLead":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak...","id":"20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1513a3c5-8318-4f7e-841b-212db7df6c76","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","timestamp":"2021. február. 20. 13:27","title":"Pont egy éve azonosították az első olaszországi Covid-beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","shortLead":"A szülők a gyerekek arcán elszíneződést vettek észre, így tört ki a botrány.\r

\r

","id":"20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a42c3d66-96cf-4755-810d-300889084e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0684f3-b04f-4b7a-b25d-da9c558e1928","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Csendet_akart_az_ukran_ovono_ragasztoszalaggal_tapasztotta_be_a_gyerekek_szajat","timestamp":"2021. február. 20. 11:36","title":"Csendet akart az ukrán óvónő: ragasztószalaggal tapasztotta be a gyerekek száját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja az állami egészségügyet. ","shortLead":"A Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint a szakdolgozók egy része fontolgatja, hogy előbb-utóbb elhagyja...","id":"20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10015a4a-0357-4db1-9a5a-5dcbdfedf533","keywords":null,"link":"/itthon/20210221_Egeszsegugyi_dolgozo_munkaszerzodes","timestamp":"2021. február. 21. 19:28","title":"Egy hetük lenne aláírni, de sok egészségügyi dolgozó még meg sem kapta az új munkaszerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","shortLead":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","id":"20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefadde5-8de4-4224-86bd-64baf2ff2965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 21. 22:32","title":"Kivette a polgármester a húst a menzák kínálatából, kibukott rá a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]