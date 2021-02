Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","shortLead":"A decemberi teszteléshez képest kétszeres a pozitív esetek száma a mostani szűrésen.","id":"20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cd78610-a4d7-4384-a70f-6850614d4437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b676c9-24f9-4efc-99e1-96f68f7e0d78","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Karacsony_Gergely_A_budapesti_szamok_igazoljak_a_harmadik_hullamot","timestamp":"2021. február. 20. 12:25","title":"Karácsony Gergely: A budapesti számok igazolják a harmadik hullámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","shortLead":"A brit királyi család bemutatta a nagyvilágnak Eugénia hercegnő újszülött fiát.","id":"20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01a62373-fcac-42b2-a232-f7365d617143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd515d4-a31c-444d-896c-9a19aa8ab22d","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Nevet_kapott_a_legkisebb_royal_bebi","timestamp":"2021. február. 20. 12:12","title":"Nevet kapott a legkisebb royal bébi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér László szerint a 2022-es választási kampány piszkosabb lesz és aljasabb, mint valaha.","shortLead":"A házelnök az az InfoRádiónak adott interjújában azt mondta, nem akarnak nyomozni a képviselőjelöltjeik után. Kövér...","id":"20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f325b3-44b0-4fa8-b941-0789e5b1821f","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Kover_Laszlo_Nem_akarunk_erkolcsrendorseget_felallitani","timestamp":"2021. február. 20. 08:37","title":"Kövér László: Nem akarunk erkölcsrendőrséget felállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi tízezer lépés szükségességéről. ","shortLead":"Nemcsak hosszú ideig tart, de felesleges is – állítja egyre több kutatás a fitneszedzők által sulykolt bűvös napi...","id":"202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9e3c6b-830f-4212-b85f-31ce95a503e2","keywords":null,"link":"/360/202107_szukseg_van_tizezer_lepesre_a_fele_igaz","timestamp":"2021. február. 21. 16:10","title":"Tényleg szükség van napi 10 ezer lépésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti, hogy a járvány elleni harcban a morális győzelem ne az oroszoké és a kínaiaké legyen.","shortLead":"A brit lap az ENSZ szegény országoknak szóló vakcinabeszerzési programjának nagyvonalú támogatását sürgeti...","id":"20210221_the_times_lapszemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a66cfe6-e4c8-4b94-a097-cb45556fad00","keywords":null,"link":"/360/20210221_the_times_lapszemle","timestamp":"2021. február. 21. 09:15","title":"A vakcinaönzés veszélyeire figyelmezteti a Nyugatot a The Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool. Mindeközben viszont, annyira újvonalas, hogy elsőkerék-hajtású is, mint egy Mini. Új világban új formulákkal próbálkozik a BMW. Kipróbáltuk.","shortLead":"Feltűnő formájú a legkisebb BMW szedán, ablakkeret nélkül ajtókkal azoknak, akinek egy sima limuzin már túl oldschool...","id":"20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f133bcc7-f96c-42b1-a29a-7bcf8a54dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d8ed9-c14b-44c1-8e80-b59bf7a86e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210115_BMW_2es_Gran_Coupe_teszt_csak_ne_ulj_hatra","timestamp":"2021. február. 21. 06:00","title":"BMW 2-es Gran Coupé teszt: minden jó, csak ne kerülj hátra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy határozatlan idejű sztrájk is. ","shortLead":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy...","id":"20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c1ff5-4371-417f-b965-aca0bdca1a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","timestamp":"2021. február. 20. 08:53","title":"Felpörgetik a sztrájkot a Continental makói telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek közül 351-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=825d9d8a-4be9-45e0-b174-638b166181ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de3a1b8-809e-4302-8d02-4734e594ef7e","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Koronavirus_ujabb_2995_fertozott_107_halott","timestamp":"2021. február. 20. 08:58","title":"Koronavírus: újabb 2995 fertőzött, 107 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]