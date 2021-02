Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","shortLead":"Nagyon sokan bíznak abban, hogy a tavasz második felében már beindulhat a turizmus.","id":"20210223_szallas_turizmus_mtu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6c4d2e8-436c-4ba4-961c-fbf813e3bd6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557edb3b-a644-4cfa-b55d-9b0820112398","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_szallas_turizmus_mtu","timestamp":"2021. február. 23. 12:09","title":"Több százezren foglaltak szállást áprilisra és májusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog segíteni, amíg saját vakcinája nem készül el. ","shortLead":"A francia Sanofi a Pfizer/BioNTech vakcinája mellett a Johnson and Johnson oltóanyagának előállításába is be fog...","id":"20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31f7f32-eb7b-45ea-b506-0ed03b25982a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Sanofi_Johnson_and_Johnson","timestamp":"2021. február. 22. 15:46","title":"A Sanofi besegít a Johnson and Johnson vakcinájának gyártásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c58a43-7313-463f-8638-1e3854f01d99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legendás rajzfilmes szerint valakinek ki kell mondania, hogy ez rossz irány. ","shortLead":"A legendás rajzfilmes szerint valakinek ki kell mondania, hogy ez rossz irány. ","id":"20210222_Jankovics_Marcell_a_pozsonyi_csatafilmrol_Ilyet_nem_szabad_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67c58a43-7313-463f-8638-1e3854f01d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa942802-c096-4574-bb68-295ee9743b2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_Jankovics_Marcell_a_pozsonyi_csatafilmrol_Ilyet_nem_szabad_csinalni","timestamp":"2021. február. 22. 15:40","title":"Jankovics Marcell a pozsonyi csata filmről: Ilyet nem szabad csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott első számú kapusa a gyűlölet elleni kiállásra szólított fel.","id":"20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2f9cabd-1f8b-49cb-8998-e58389358074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7f6ef1-3282-4519-a928-1e4d907c130b","keywords":null,"link":"/elet/20210223_gulacsi_peter_szivarvanycsaladok_kiallas","timestamp":"2021. február. 23. 15:32","title":"Gulácsi Péter: „A család az család – ez nem is lehet kérdés!” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. A téma természetesen a Mars és a Perseverance.","shortLead":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. A téma...","id":"20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804d8ff-dd3c-4189-89d5-615681524b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","timestamp":"2021. február. 22. 14:04","title":"Nagy bejelentésre készül ma a NASA, soha nem látott fotókat és videókat mutatnak a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és fejlődő országokat célozzák, így a propagandájuknak mindenképpen jót tett, hogy egy uniós ország, Magyarország is engedélyezte a Sinopharmot – amit egyébként itthon is sikerként tud kommunikálni az Orbán-kormány.","shortLead":"Hiába akadozik a kínai lakosság beoltása, a nagyhatalom már világszerte kínálja vakcináit. Főleg a szegényebb és...","id":"20210223_Kina_vakcina_diplomacia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486d529-3879-4460-8090-88bb7e1e2ea9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Kina_vakcina_diplomacia","timestamp":"2021. február. 23. 15:20","title":"Kína is hálás lehet, hogy Magyarország engedélyezte a vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","shortLead":"Felfüggesztették a sügérhalászatot a térségben. ","id":"20210222_radioaktiv_hal_fukusima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b78c8683-6428-498f-871f-41421d257112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b908dbbb-150a-40ac-b33f-e2e9309a86b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_radioaktiv_hal_fukusima","timestamp":"2021. február. 22. 19:55","title":"Radioaktív halat fogtak Fukusima közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt jazz-legenda 1972-es nagylemeze.","shortLead":"Gigászi erők szövetsége, egyszerre hatalmas magasságok és végtelen mélységek zenés lenyomata a nemrég elhunyt...","id":"202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbc1eda9-6845-4cc7-8186-b53de04a15a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd1b7b3-ccd2-4f74-bab5-f9eb27f6951b","keywords":null,"link":"/360/202107_eletmu__vissza_az_orokkevalosagba_chick_corea_return_to_forever","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az örökkévalóságba visz el Chick Corea életműcsúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]