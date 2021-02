Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is elmarad.","shortLead":"Több utánpótlásversenyt is törölt a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, de a felnőtt strandkézilabda-világbajnokság is...","id":"20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4910-309c-4f5e-84e7-de75172fa38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc21999-aff3-49f5-920d-061adae48dc1","keywords":null,"link":"/sport/20210222_elmarad_magyarorszagi_ferfi_junior_kezilabda_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. február. 22. 17:38","title":"Elmarad a magyarországi férfi junior kézilabda-világbajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook napokon belül újra engedélyezi Ausztráliában is a hírek megosztását, a kormány pedig kiegészíti a médiapiacot szabályozó törvényt.","shortLead":"A Facebook napokon belül újra engedélyezi Ausztráliában is a hírek megosztását, a kormány pedig kiegészíti...","id":"20210223_facebook_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d1120-626b-451a-8f3d-f9c9c72d51ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_facebook_ausztralia","timestamp":"2021. február. 23. 05:38","title":"Véget érhet az ausztrál Facebook-blokád, hamarosan újra lehet ott is híreket megosztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati jogviszonyról szóló szerződésüket, március elsejétől már be sem mehetnek dolgozni.","shortLead":"Bár veszélyhelyzet idején tilos felmondaniuk az egészségügyi alkalmazottaknak, ha nem írják alá az új szolgálati...","id":"20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e15b7f1-e4e8-48d5-94bb-425627635462","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_egeszsegugyi_dolgozok_szerzodes","timestamp":"2021. február. 22. 20:50","title":"Azoknak jöhet jól az egészségügy átalakítása, akik egyébként is váltani szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. 