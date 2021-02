Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","shortLead":"Ritkán teszik közzé, hogy mennyi a mediánbér, most azonban az LMP társelnöke kikérte az adatokat.","id":"20210223_median_atlag_kereset_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc2961f-a418-48f6-8228-c3f2fa0c8e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_median_atlag_kereset_fizetes","timestamp":"2021. február. 23. 13:11","title":"75 ezer forinttal alacsonyabb a mediánbér az átlagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete nemzetközi bajnokságot nyert egy dubaji – a járvány miatt online tartott – versenyen.

","shortLead":"Jagnesák Benett épp olyan élvezettel számol abakuszon, mint ahogy vadászrepülőt épít legóból. A kisfiú néhány hete...","id":"20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6dfa8f-6bca-44bc-8112-d5ed02faa7c4","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Het_evesen_megnyerte_a_dubaji_szamolasi_versenyt_a_pestszentlorinci_fiu","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"Egy pestszentlőrinci fiú hétévesen megnyerte a dubaji számolási versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","shortLead":"Immár öt alkalmazással lehet online megváltani a közlekedési mobiljegyet.\r

","id":"20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=263a1c8a-2363-4c21-bd64-feca28d44895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d10c1a3-4a1e-4083-8f70-1c31be86859f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_Telenor_Wallet_applikacio_BKK_berletet_jegy","timestamp":"2021. február. 22. 13:28","title":"A Telenor applikációjával is lehet már BKK-bérletet és -jegyet vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A be nem fizetett járulékok összegét terhelte a NAV a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számláira. Az egyház szerint, ha az adóhatóság nem ad nekik haladékot, akkor márciusban nem tudnak bért fizetni.","shortLead":"A be nem fizetett járulékok összegét terhelte a NAV a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség számláira. Az egyház...","id":"20210222_nav_terheles_ivanyi_gabor_jarulek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55b5529-71ad-4f65-9b5a-c4000ea32a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_nav_terheles_ivanyi_gabor_jarulek","timestamp":"2021. február. 22. 18:21","title":"A NAV közel 250 milliót inkasszált Iványi Gáborék számlájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","shortLead":"A maró hatású sav előbb a kocsi utasterébe, majd az útra folyt. A kiérkezők mentők belélegezték a gázt.","id":"20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744a8c2b-8adf-4c2f-a5f3-3781e0eb581f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_saletromsav_mentosok_kecskemet_vademeles","timestamp":"2021. február. 23. 09:39","title":"Kiömlött salétromsav miatt sérült meg két mentő, a felelős ellen vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. A téma természetesen a Mars és a Perseverance.","shortLead":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. A téma...","id":"20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804d8ff-dd3c-4189-89d5-615681524b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","timestamp":"2021. február. 22. 14:04","title":"Nagy bejelentésre készül ma a NASA, soha nem látott fotókat és videókat mutatnak a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee656c06-6152-489f-bc99-2b6c6b25c037","c_author":"HVG","category":"360","description":"21 éves volt, mikor 1941-ben behívták munkaszolgálatra – de hogy élte túl a második világháború borzalmait? Egy 101 éves újságíró visszaemlékezései. ","shortLead":"21 éves volt, mikor 1941-ben behívták munkaszolgálatra – de hogy élte túl a második világháború borzalmait? Egy 101...","id":"202107_konyv__tulelestortenet_tatar_imre_fogsagbol_fogsagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee656c06-6152-489f-bc99-2b6c6b25c037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227c94e2-50f3-4a3c-85d1-ef2d49954520","keywords":null,"link":"/360/202107_konyv__tulelestortenet_tatar_imre_fogsagbol_fogsagba","timestamp":"2021. február. 22. 16:00","title":"Szelíd irónia és tűpontos miniportrék a háború idejéről – könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]