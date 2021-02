Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már kamatoztatják is ezt a tudást. Úgy tűnik, a hackerek sem pihennek, ugyanis máris megjelentek az M1-es komputereket célzó vírusok.","shortLead":"Nemrég jelentette be az Apple a lenyűgöző teljesítményű M1 lapkakészletet, illetve azokat a gépeket, amelyek már...","id":"20210223_apple_m1_malware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2b359a1-0b8e-45f6-9dac-742815893277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743d5dd7-31ac-47e0-af11-896801dac114","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_apple_m1_malware","timestamp":"2021. február. 23. 10:03","title":"A hackerek kipécézték maguknak az Apple új gépeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos béremelést javasol.","shortLead":"Nyolc százalékos bérfejlesztést akarnak a dolgozók, míg a cég a fizikai dolgozókra vonatkozóan 2-5,4 százalékos, sávos...","id":"20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18d326f-aea5-4c38-80a7-98aafc322aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bbdbb7-6858-4c1b-9a63-2c1eff1eaf54","keywords":null,"link":"/kkv/20210223_figyelmezteto_sztrajk_B_Braun_Medical_gyongyos","timestamp":"2021. február. 23. 20:59","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak a B. Braun Medical gyöngyösi gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen kormányozni készül a jelenlegi ellenzék – hangzott el a Republikon Intézet keddi konferenciáján. ","shortLead":"Nem egymást kell ütni, hanem a Fideszt, az előválasztás nem több, mint egy eszköz, 2022-től pedig egyértelműen...","id":"20210223_Republikon_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbf3592d-4af9-4343-90cb-4bcb88429857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301ded7c-242b-4d06-921e-5bf3da9fab04","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Republikon_konferencia","timestamp":"2021. február. 23. 16:00","title":"Az ellenzék terepen akarja megnyerni a 2022-es választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai sportágak versenyzőire is gondoltak.","shortLead":"A paralimpiai éremért mostantól az olimpiai éremért járó pénzjutalom fele jár, de a sakkozókra és a nem olimpiai...","id":"20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6ed6b6-1be1-412c-a099-a3a71773caa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410be58e-0eda-4ac5-a6fa-d175c3aaf773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_Sportolok_penzjutalmat_emelte_meg_a_kormany","timestamp":"2021. február. 23. 07:39","title":"Sportolók pénzjutalmát emelte meg a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már...","id":"20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b44f95-75bd-4f34-b509-b79c97019637","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","timestamp":"2021. február. 23. 05:53","title":"Letartóztatták a Köpcös feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","shortLead":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","id":"20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6254d4-e3f5-4191-9464-f0ab910ffcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","timestamp":"2021. február. 24. 07:14","title":"Okosvárost épít a Toyota a Fuji hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja, hogy az arab fiatalok érdeklődését a tudományok felé terelje.","shortLead":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]