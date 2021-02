Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal vásároljon lakást. Az ügyfélérdeklődésben látszik, hogy megmozgatta a lakásvásárlók fantáziáját az új program, de egyelőre csak kevés bank tapasztal kirobbanó növekedést az igényléseknél.","shortLead":"Januártól több olyan otthonteremtési támogatási elem is elérhetővé vált, amelynek előfeltétele, hogy az igénylő csokkal...","id":"20210225_Csok_igenyles_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=592b46c1-cf31-495e-959c-64c5fcf073d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcd81c6-251b-4593-809d-fef69a92e22b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Csok_igenyles_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 16:14","title":"Bár sokan várták, egyelőre nincs roham a csokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","shortLead":"Az eddiginél sokkal szigorúbb szabályokat vezetnek be Lengyelországban a hétvégétől.","id":"20210224_oltas_lengyelorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c297d9d3-ffb7-4e21-b97d-e70397c134c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb8c626-62b5-4f06-980b-b788391d40bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_oltas_lengyelorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:41","title":"Karanténba küldik a lengyelek azokat, akik EU-s engedély nélküli oltás után utaznak oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon a járvánnyal kapcsolatos fejlemények lesznek napirenden, a másodikon pedig Európa biztonságáról és védelméről lesz szó.","shortLead":"Kétnapos videokonferencia keretében tartanak uniós csúcstalálkozót a tagállami állam- és kormányfők. Az első napon...","id":"20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a572e9-722e-4671-8e05-96944e8ef33d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_EUcsucs_teriteken_az_oltasi_folyamat_felgyorsitasa","timestamp":"2021. február. 25. 10:30","title":"EU-csúcs: terítéken az oltási folyamat felgyorsítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé volt, csak a számláját adta volna \"kölcsön\" – írja e heti számában a HVG. ","shortLead":"A \"csengeri örökösnő\" állítása szerint a számlájára befolyó pénz egy része valójában nem is az övé, hanem Kósa Lajosé...","id":"20210224_kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b195676-5d71-4304-a83d-634b97037b55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 24. 13:26","title":"A \"csengeri örökösnő\" a vádiratban szereplő egyik ügylettel is összefüggésbe hozta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","shortLead":"Pedig még nem is lépett életbe az új törvény. ","id":"20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41a57af-b83d-42f8-af92-d43bcb756ecf","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hatter_Tarsasag_meleg_orokbefogadok","timestamp":"2021. február. 24. 12:03","title":"Máris kitolnak a meleg örökbefogadókkal a Háttér Társaság szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan a szerkezet működéséről.","shortLead":"Az Oppo ismét csepegtetett némi információt feltekerhető kijelzős mobiljáról, az Oppo X 2021-ről. Ezúttal konkrétan...","id":"20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=036d190c-202b-47c3-9828-04c112d66562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c54581-b688-4e0e-88a9-d927fdeda08a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_oppo_feltekerheto_kijelzos_telefon_oppo_x_2021","timestamp":"2021. február. 25. 17:03","title":"Videón a titok: így működik az Oppo feltekerhető kijelzős telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott korlátozások miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság feljegyzésben figyelmeztette Magyarországot a koronavírusra hivatkozva érvényben tartott...","id":"20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c50bf464-8ab6-4e8a-92c1-567f8907cb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7182468-d783-443c-a277-c10cf52a1328","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_eu_tul_szigoru_utazasi_korlatozasok","timestamp":"2021. február. 23. 19:06","title":"Túl szigorú a járvány miatti magyar határzár, kötelezettségszegési eljárást is indíthat miatta az EB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]