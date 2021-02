Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltokban dolgozók negyven százalékának nem telik mindennap gyümölcsre vagy zöldségre, de gondot okoz nekik egy cipővásárlás vagy a számlák befizetése is.","shortLead":"A boltokban dolgozók negyven százalékának nem telik mindennap gyümölcsre vagy zöldségre, de gondot okoz nekik...","id":"20210225_felmeres_kereskedelmi_dolgozok_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22a0736-66f5-4d19-8624-e610c13a7f2f","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_felmeres_kereskedelmi_dolgozok_fizetes","timestamp":"2021. február. 25. 10:42","title":"Felmérés: A kereskedelmi dolgozók kétharmada nem tud elmenni nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","shortLead":"Egy szerencsés kimenetelű \"oktatóvideó\", amit az autósoknak látnia kéne. ","id":"20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83b33511-21fc-40ba-88a4-f76582638d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9486717-e95a-4aec-a242-370bf743f69d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Tejkodben_elozott_amikor_erkezett_a_kamion","timestamp":"2021. február. 26. 07:43","title":"Tejködben előzött az autós Körmendnél, amikor érkezett szemből a kamion - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","shortLead":"Pénzügyek a koronavírus-válság alatt és után.","id":"20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9916a3e4-5795-483a-95bd-798952491615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8764b430-4b3b-4df1-9e61-6396cce53391","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_A_luxustaska_az_uj_arany__legalabbis_igy_latja_egy_tanacsadoceg","timestamp":"2021. február. 24. 16:12","title":"A luxustáska az új arany – legalábbis így látja egy tanácsadócég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án jelenik meg.","shortLead":"Dalai felhasználásával és egy Pulitzer-díjas költő segítségével emlékiratokat ír Paul McCartney, a kötet november 2-án...","id":"20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeeaea12-1724-4ae2-a529-a2a8806668b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de100f0f-1184-4774-80f4-f89152512279","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Paul_McCartney_a_dalaival_mondja_el_eletet_es_a_Beatlessztorit","timestamp":"2021. február. 25. 08:52","title":"Itt az idő, hogy Paul McCartney emlékiratokat írjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be elsőre, hogy ezek elsősorban a fiataloknak szólnak, ám valójában akár nyugdíjasként is kihasználható mindkét lehetőség, ha teljesül néhány fontos feltétel.","shortLead":"Az otthonfelújítási támogatásról és az ahhoz kapcsolódó támogatott otthonfelújítási hitelről sokaknak az ugrik be...","id":"20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e11fbf-9c82-4ce6-988e-690bdaf2d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3419dfaa-a0b6-45a9-9641-3ba76f2aeb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Nehany_esetben_akar_egy_nyugdijas_is_kaphat_otthonfelujitasi_tamogatast_es_hitelt","timestamp":"2021. február. 24. 12:45","title":"Néhány esetben akár egy nyugdíjas is kaphat otthonfelújítási támogatást és hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","shortLead":"Felpörgetik az oltóanyaggyár építését.","id":"20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4a9c39-249f-4817-bfd9-7182ab42d21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af2a9bd7-6cf7-4502-bd52-27a2b19e5dea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Kiemelt_beruhazas_lett_a_debreceni_oltoanyaggyar","timestamp":"2021. február. 24. 21:28","title":"Kiemelt beruházás lett a debreceni oltóanyaggyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Kizárólag FFP2-es maszkban lehet emberek közé menni a cseheknél, ahol a lakosság 10 százaléka átesett már...","id":"20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a588ea-51dc-4c0b-9d84-360b2af4a177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6444069-9917-4132-baed-60dabf7c87f0","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Szlovakia_utan_Csehorszagot_is_padlora_kuldte_a_harmadik_jarvanyhullam","timestamp":"2021. február. 25. 13:58","title":"Szlovákia után Csehországot is padlóra küldte a harmadik járványhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már tudjuk: ez csak annyiban igaz, hogy mindkettő elsősorban az idősek körében szedi az áldozatait. Az összehasonlítást ugyanakkor megnehezíti, hogy hivatalos magyar adatok legfeljebb az „influenzaszerű” megbetegedésekről vannak.","shortLead":"Ha a járvány első hulláma idején még lehetett is afféléket hallani, hogy a koronavírus olyan, mint az influenza, ma már...","id":"20210224_Influenza_vs_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4262942-f1dd-491b-bdf2-d69e0adfbb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f76e064-5abe-4bc0-adbc-285baaa3f4f7","keywords":null,"link":"/360/20210224_Influenza_vs_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 15:05","title":"Influenza vs. koronavírus: nehéz összehasonlítani a számokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]