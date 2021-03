Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros mentőcsomagot. A szenátusban is átmehet a tervezet, de a minimálbér emelése veszélybe kerülhet.","shortLead":"Joe Biden amerikai elnök első komoly törvényhozási győzelmeként a képviselőház megszavazta az 1,9 ezermilliárd dolláros...","id":"20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc7d757-265b-4d6c-be31-3ddb6a27c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf575e4-6c38-4667-9c34-77bfd93ca593","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Majd_2_ezermilliardos_mentocsomagot_fogadott_el_az_amerikai_kepviselohaz","timestamp":"2021. február. 27. 17:28","title":"Majd 2 ezermilliárdos mentőcsomagot fogadott el az amerikai képviselőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","shortLead":"Vanessa Kirby nem nyert végül a Pieces of a Womanben nyújtott alakításáért.","id":"20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25d252dc-9f2a-4920-8a1e-31ab383a1452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ef12d-09d2-4873-ac98-1aaf507d43ef","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Chadwick_Boseman_Borat_es_a_nok_menetelese__ez_volt_az_idei_Golden_Globe","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Chadwick Boseman, Borat és a nők menetelése – ez volt az idei Golden Globe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish Dhawan indiai űrközpontból.","shortLead":"Brazília első saját fejlesztésű, tesztelésű és működtetésű szatellitjét vasárnapra virradóra bocsátottak fel a Satish...","id":"20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5885c-f5a0-42d5-ad8c-f146f88aba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1b74d-f18f-4922-82ca-1f119fb4479f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Muholdrol_vigyaznanak_az_amazoniai_erdore_a_brazilok","timestamp":"2021. február. 28. 17:26","title":"Műholdról vigyáznának az amazóniai erdőre a brazilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és az általuk filmes és tévés produkcióknak kiosztott Golden Globe-díjat is komolyan vegyék. Ezért nem hiányzott nekik, hogy a mai online gálára időzítve a pénzügyeiket firtatta egy tényfeltáró riport. Arra is emlékeztettek, hogy még a 87 tag névsora sem ismert, azt viszont tudni, hogy egyedüli magyarként köztük van Návai Anikó.","shortLead":"A nevetségességből hosszú és nehéz út vezetett a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szervezetének ahhoz, hogy őket, és...","id":"20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39f58d43-b2ab-4e6e-9568-ee9cea0363f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86198a0-dd6b-44be-8729-92c43948180f","keywords":null,"link":"/360/20210228_Homalyba_burkolodzo_ujsagirok_csoportja_dont_a_Golden_Globe_dijakrol","timestamp":"2021. február. 28. 16:00","title":"Homályba burkolódzó újságírók csoportja dönt a Golden Globe-díjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i maffiacsalád, a Gambinók főnöke.","shortLead":"Nyolcvanegy éves korában egy észak-karolinai börtönkórházban elhunyt Peter Gotti, az egykor nagy hatalmú New York-i...","id":"20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d37d7-52fd-419f-a197-f9fc8384348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b46002-da65-4a42-8791-fc3fe5cf4846","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_bortonben_elhunyt_Peter_Gotti_egykori_New_Yorki_maffiafonok","timestamp":"2021. február. 27. 14:13","title":"A börtönben elhunyt Peter Gotti egykori New York-i maffiafőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Huawei szóvivője egyelőre cáfolja, hogy elektromos autókat gyártana a cég, négy névtelen forrás is arról beszélt a Reutersnek, hogy az első kocsik már a csőben vannak.","shortLead":"Bár a Huawei szóvivője egyelőre cáfolja, hogy elektromos autókat gyártana a cég, négy névtelen forrás is arról beszélt...","id":"20210301_huawei_elektromos_auto_autogyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=662020dd-aea1-4bcf-ab24-65630a3a6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5ba925-1d82-4d97-8bcf-a8755b9a17ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210301_huawei_elektromos_auto_autogyartas","timestamp":"2021. március. 01. 09:33","title":"Elektromos autókat gyárthat a Huawei, még az idén jöhet az első modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes alapítványi törvényt.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem távozó oktatója szerint Vidnyánszky semmibe vette a Magyarországon érvényes...","id":"20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40094507-56d2-4e15-b960-49abbba35e48","keywords":null,"link":"/kultura/20210228_Foldenyi_F_Laszlo_Vidnyanszky_a_muveszeti_eletben_azt_teszi_amit_a_hazai_oligarchaknak_tenniuk_kell","timestamp":"2021. február. 28. 16:53","title":"Földényi F. László: Vidnyánszky a művészeti életben azt teszi, amit a hazai oligarcháknak tenniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Egy szakmai szervezet szerint lezüllesztik az iparágat a lazuló követelmények, a rosszul kiírt pályázatok. A kormány viszont a támogatási rendszerrel tenné vonzóvá a befektetőknek a beruházásokat. Magyarország a geotermikus energia hazája lehetne, ám a kapacitásnak legfeljebb a 10-15 százaléka hasznosul.","shortLead":"Egy szakmai szervezet szerint lezüllesztik az iparágat a lazuló követelmények, a rosszul kiírt pályázatok. A kormány...","id":"20210227_Elgozolgo_milliardok_Billegnek_a_geotermikus_tavhoprojektek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc543e80-b53e-40d0-8cc7-b1504aaf7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Elgozolgo_milliardok_Billegnek_a_geotermikus_tavhoprojektek","timestamp":"2021. február. 27. 14:00","title":"Milliárdok úsztak el az elakadt vagy rosszul megtervezett geotermikus projektek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]