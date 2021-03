Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","shortLead":"A vulkán az utóbbi időben kifejezetten aktív.","id":"20210228_Lenyugozo_videon_a_fustot_okado_Etna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0202966-4504-4770-a991-d8cc6df46360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac7bac-cd44-47e8-927c-c2bd0e1e9996","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Lenyugozo_videon_a_fustot_okado_Etna","timestamp":"2021. február. 28. 20:26","title":"Lenyűgöző videón a füstöt okádó Etna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag motivált feltevéseket arról, hogy szakszerűtlenül jártak volna el.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség részéről Lajtár István a DK-s Bősz Anett kérdésére válaszolva utasította el a szerinte politikailag...","id":"20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=804d6a79-d40d-4dfb-88d9-b4c5c632ec95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1325c-19ca-4a70-bd08-c94399133dab","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_bosz_anett_lajtar_istvan_csengeri_orokosno_kosa_lajos","timestamp":"2021. március. 01. 16:05","title":"A csengeri örökösnő cáfolta az ügyészség szerint, hogy pénzt adott volna Kósának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőven 400 forint felett van az üzemanyagok átlagára.","shortLead":"Bőven 400 forint felett van az üzemanyagok átlagára.","id":"20210301_benzin_gazolaj_aremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df369aa1-0ec5-4dd4-b3e4-33b6a8a058fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_benzin_gazolaj_aremeles","timestamp":"2021. március. 01. 10:32","title":"Ismét emelkedik a benzin és a gázolja ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírusjárvány miatt egyre többet fizetnek a magyarok bankkártyával és a többségük nem szakítana ezzel a szokásával.","shortLead":"A koronavírusjárvány miatt egyre többet fizetnek a magyarok bankkártyával és a többségük nem szakítana ezzel...","id":"20210301_bankkartya_koronavirus_fizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34dd7f8-b1b6-43d3-8230-d5900fa152e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_bankkartya_koronavirus_fizetes","timestamp":"2021. március. 01. 12:06","title":"Már csak a magyarok 5 százaléka nem használt soha bankkártyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár 50 kilométer is megtehető tisztán elektromosan. ","shortLead":"Egymásnak eresztettük a dél-koreai gyártó két új plugin hibrid modelljét, az Xceedet és a Ceed kombit, melyekkel akár...","id":"20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42524e9f-8a52-41bd-b5c6-afa51a03230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba2239-ac93-4aab-a5b8-6d7a9749cd4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210227_zold_rendszamos_kia_ceed_xceed_proceed_teszt_velemeny","timestamp":"2021. február. 28. 18:00","title":"Zöld rendszámos Kiák tesztje: szabadidőautó a kombi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, a Berlinale. Kedden már egy magyar versenyfilmet is bemutatnak.\r

\r

","shortLead":"Közönség és sztárok nélkül, online szakmai rendezvényekkel és vetítésekkel kezdődött hétfőn a Berlini Nemzetközi...","id":"20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1a354d-ce3d-47a8-8687-11325156bff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3718d52-ba94-4f0d-ac0d-ef674eac22b0","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Kozonseg_es_sztarok_nelkul_kezdodott_a_Berlinale_de_van_ket_film_amiert_szurkolhatunk","timestamp":"2021. március. 02. 08:45","title":"Elkezdődött a legszomorúbb Berlinale, de van két film, amelyért szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","shortLead":"A legtöbben otthonra is felvették a legszebb ruhájukat, de akadt kivétel. ","id":"20210301_Golden_Globe_ruhak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8834e026-67fa-4b92-8efd-726cbe50f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dfe9e2-f1d6-4c72-a960-b20130deeaab","keywords":null,"link":"/elet/20210301_Golden_Globe_ruhak","timestamp":"2021. március. 01. 11:04","title":"Hibrid Golden Globe ide vagy oda, a káprázatos szettek idén sem maradtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még egy összehajtható eszközzel is kirukkol a Huaweitől függetlenné vált Honor.","shortLead":"A legutóbbi hírek szerint nemcsak néhány újabb középkategóriás, sőt csúcstelefonnal, hanem tablettel, és még...","id":"20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86e1f37f-ea22-451c-a957-d833d0ede10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32842da-7360-465e-8927-956d13ae0bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210302_honor_telefonok_2021_osszehajthato_mobil","timestamp":"2021. március. 02. 11:03","title":"Rákapcsol a Honor: sorra jönnek az új telefonok, köztük egy összehajtható is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]