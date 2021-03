Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","shortLead":"Jakab Péter pártján kívül nem történik látványos elmozdulás az ellenzéki térfélen.","id":"20210303_Republikon_februar_jobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644eb625-f0bb-40a0-bcc8-f933b205fce5","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Republikon_februar_jobbik","timestamp":"2021. március. 03. 14:32","title":"Republikon: stagnál a Fidesz, erősödik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá hétfőn a szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de szerdán nem látszott, hogy káosz lenne a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Az biztos, hogy az egyik érintett osztályon sokat kellett várni, de volt, ahol meg sem érezték a váltást.","shortLead":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá...","id":"20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649f8f7-a18e-43d1-8ea1-e18633ded448","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","timestamp":"2021. március. 04. 16:00","title":"A betegellátás zajlik, de vannak problémák az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","shortLead":"Gulyás Gergely csak néhány kivételt említett a kormányinfón, amiből több fontos szolgáltató is kimaradt.","id":"20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e2d725-5e44-489b-a1cc-c75b6f19184c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca09bc3c-bfef-43aa-8774-b8f5b9c281f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Akar_a_dohanyboltok_a_bankok_es_a_postak_is_bezarhatnak_hetekre","timestamp":"2021. március. 04. 11:55","title":"Akár a dohányboltok, a bankok és a posták is bezárhatnak hetekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen szervezetről van szó.","id":"20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b9b2974-249f-4da3-95ad-2f96faa78e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9e87ba-ba53-457b-a414-2f83d9b237ad","keywords":null,"link":"/vilag/20210303_Fegyveres_tamadas_Capitolium","timestamp":"2021. március. 03. 22:05","title":"Fegyveres támadás készül a Capitolium ellen a rendőrség szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig volt a felesége.



","shortLead":"A világhírű operatőr-rendező szinte gyerekfejjel ismerte meg feleségét, már az első filmjében is szerepelt, 52 évig...","id":"20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63ebd5-5038-4a34-a422-039ff8c4fc3a","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Koronavirusban_meghalt_Koltai_Lajos_felesege","timestamp":"2021. március. 05. 09:49","title":"Koronavírusban meghalt Koltai Lajos felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","shortLead":"Izlandnak azon a részén, ahol a földmozgásokat tapasztalják, több száz éve nem lépett működésbe vulkán.","id":"20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7cd54-1796-4bfb-ba0d-c412a4f8914e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4138f92b-4712-4175-a98c-acbb13d85e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_izland_vulkankitores_magma_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 15:18","title":"18 ezer földrengés után vulkánkitörés következhet Izlandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","shortLead":"Ebből a szögből még egészen biztosan nem látta a működő tűzhányót.","id":"20210304_dronfelvetel_etna_kitores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=218a8e88-cc33-44c2-aaa4-515e7591ca8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591dd787-b8b4-4e46-a054-643538e25559","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_dronfelvetel_etna_kitores","timestamp":"2021. március. 04. 15:58","title":"Elképesztő drónfelvétel készült az Etna kitöréséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","shortLead":"A kamara elnöke nyári nyitásról beszél.","id":"20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808c2599-f8c8-4a07-bd75-731ede899a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Parragh_Laszlo_az_ujabb_szigoritasokrol_Nem_volt_mas_valasztas","timestamp":"2021. március. 04. 16:44","title":"Parragh László az újabb szigorításokról: Nem volt más választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]