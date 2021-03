Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán nézhetnek.","shortLead":"Láttunk már érdekes technikai újításokat, de arra, amire a Sonynál készülnek, még az iparági szakértők is furcsán...","id":"20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f923fc4-9d40-40e1-addc-bea0827fe5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c84073-b941-412f-bb60-796cfbdc1cc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_sony_kontroller_szabadalom_banan_playstation_konzol","timestamp":"2021. március. 04. 16:03","title":"A Sony újabb szabadalma: banánból csinálnának kontrollert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá a pénzmosásban való együttműködésre.","shortLead":"Számlákat nyitott, majd Ghánába küldte a bankkártyákat a 69 éves nő. Amikor a számlákat zárolták, rokonait vette rá...","id":"20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8df2726-2050-4667-97a9-9774dab40e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_penzmosas_tolnai_idos_no_50_millio","timestamp":"2021. március. 05. 06:50","title":"50 millió forintot segíthetett tisztára mosni egy ghánai bűnözőkkel dolgozó tolnai asszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag mostanra legalább húsz dolgozó van otthon, betegség miatt.","shortLead":"Állítólag mostanra legalább húsz dolgozó van otthon, betegség miatt.","id":"20210305_kaszino_halott_biztonsagi_or_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315dd20-c71c-49cd-96d4-06f601e51625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_kaszino_halott_biztonsagi_or_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 06:20","title":"Telex: Koronavírus miatt halt meg egy kaszinó biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki Nagy Dénest az első játékfilmjéért. ","shortLead":"A 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál rangos elismerésével, a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvével tüntették ki...","id":"20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e152b-48db-4975-a8b2-532950266db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac8e654-0ad1-4fce-9a6c-c25794f2db99","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Ezust_Medvet_nyert_Nagy_Denes_haborus_filmje_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:27","title":"Ezüst Medvét nyert Nagy Dénes háborús filmje a Berlinálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát választott, amiben kellő mértékben meg lehet bízni.","shortLead":"Biztosra ment a NASA akkor, amikor a processzort építette a Perseverance Mars-járóba, és egy olyan technológiát...","id":"20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8770c02-b81f-429f-b67c-a0bb7d33e34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a186e4-8b1c-40d3-94de-e226986377e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_apple_processzor_apple_imac_g3_powerpc_nasa_mars_perseverance","timestamp":"2021. március. 03. 18:03","title":"23 éves Apple-processzor dolgozik a NASA Mars-járójában, a Perseverance-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","shortLead":"A lépés nem kirívó, a zürichi és a londoni tőzsde is jegyzett papír.","id":"20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78200c89-92b8-401f-ae10-2bec22b5d340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe84893-2a53-4d49-b662-a42fc95e2dfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210303_Tozsde_Budapesti_Ertektozsde","timestamp":"2021. március. 03. 15:58","title":"Tőzsdére viszik a Budapesti Értéktőzsdét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","shortLead":"Aki erre indulna, tájékozódjon előbb a MÁV honlapjáról.","id":"20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c819e29-8b1d-4043-ba3e-22627c31d36a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e04946-5c32-4ba5-aa50-0e04e7e6829d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Felsovezetekszakadas_mav_budapest_cegled","timestamp":"2021. március. 05. 11:42","title":"Felsővezeték szakadása miatt sokat késnek a vonatok a Budapest–Cegléd vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]