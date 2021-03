Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés eredményeként vált le a Brunt-selfjégről.","shortLead":"A kutatók szerint a hatalmas, A-74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés...","id":"20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736a221f-6360-4468-b01e-d88f41d811e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767d08db-d792-4bf2-96ca-b81ef1936e18","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_antarktisz_brunt_selfjeg_a_74_jeghegy","timestamp":"2021. március. 05. 08:33","title":"Már a műholdképeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadt az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","shortLead":"Egy rozzant épület gyulladt ki a IV. kerületben.","id":"20210305_ujpest_halalos_haztuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd1533-1082-4d37-96fb-0574359f5bc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_ujpest_halalos_haztuz","timestamp":"2021. március. 05. 20:09","title":"Kiégett egy ház Újpesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sokmilliárdos repülőgép útjai már nem követhetők a nyilvános adatbázisokban. Ezen repült korábban Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor is.","shortLead":"A sokmilliárdos repülőgép útjai már nem követhetők a nyilvános adatbázisokban. Ezen repült korábban Mészáros Lőrinc és...","id":"20210305_oe_lem_luxusrepulo_utvonal_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c224c02-5892-449f-9c58-289f0b4f5059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6a1ddb-1fa4-4aaa-af58-bd6de0fbdda5","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_oe_lem_luxusrepulo_utvonal_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 05. 19:30","title":"Eltüntették a radarról a NER magángépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de ő sem árulta el.","shortLead":"Elvileg Müller Cecíliának kellett volna közölnie, hol mondhatjuk el észrevételeinket az oltási terv hiányosságairól, de...","id":"20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c28e2168-5189-41e6-bc5e-8487de54b2b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_orban_hibabejelentes_telefonszam","timestamp":"2021. március. 05. 16:56","title":"Reggel óta titok övezi Orbán nagyon fontos hibabejelentő telefonszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","shortLead":"Már most sokan fekszenek kórházban, Orbán Viktor szerint a következő napokban akár húszezren is bekerülhetnek.","id":"20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06506b9-9c23-4727-ae85-085a00969386","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Koronavirus143_halott_6369_fertozott","timestamp":"2021. március. 05. 08:22","title":"Koronavírus: 6369 fertőzöttet találtak, 143 ember elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra kért mindenkit, aki elégedetlen a kormánnyal, dudáljon a Lánchídnál, mert \"dudálni szabad.\"","shortLead":"A két független képviselő nem fizeti ki a százezer forintos büntetést, hanem közhasznú munkával törleszt. Hadházy arra...","id":"20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eefb0a7-f657-476b-8ddb-dc3573ec11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d9f406c-dc69-4ee2-98c0-409194251de4","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_dudalos_tuntetes_buntetes_hadhazy_szel","timestamp":"2021. március. 05. 13:18","title":"Senkit nem büntetnek meg végül a dudálós tüntetés miatt, kivéve Szél Bernadettet és Hadházy Ákost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","shortLead":"A NASA legújabb robotja most először hagyta el a landolás helyszínét, a Jezero-krátert. Nem halad gyorsan.","id":"20210305_perseverance_marsjaro_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f933a-e9ea-419a-b645-f0c10abae31c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_perseverance_marsjaro_nasa","timestamp":"2021. március. 05. 21:13","title":"Túrázni indult a Perseverance Mars-járó, és ha már így tett, útközben fotózott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","shortLead":"A két sofőr még a 8-as úton keveredett szóváltásba, majd a járműből kiszállva próbálták rendezni a konfliktust.\r

","id":"20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b5ccc3-7cc1-4095-af38-5d32214a5cef","keywords":null,"link":"/cegauto/20210306_Kes_fenyegetes_teherauto_","timestamp":"2021. március. 06. 14:30","title":"Késsel fenyegetett meg egy férfit egy teherautósofőr a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]