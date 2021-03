Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","shortLead":"A cseh márka zászlóshajó modellje erősebb és nyomatékosabb benzinmotort kapott.","id":"20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09da9e07-181e-45b9-aac6-831cca7c1d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc7e455-ea95-46c9-a181-410f9a1b2200","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_cseh_csucsmodell_magyarorszagon_a_280_loeros_uj_skoda_superb","timestamp":"2021. március. 05. 06:41","title":"Cseh csúcsmodell: Magyarországon a 280 lóerős új Skoda Superb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég az újabb lezárások miatt kéri azt a dolgozóktól, hogy ne sztrájkoljanak tovább, cserébe határozott időre engednek a követeléseiknek.","shortLead":"A cég az újabb lezárások miatt kéri azt a dolgozóktól, hogy ne sztrájkoljanak tovább, cserébe határozott időre engednek...","id":"20210304_mako_continental_sztrajk_lezarasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6b15fe-9b21-4f76-8755-299930c750c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_mako_continental_sztrajk_lezarasok","timestamp":"2021. március. 04. 18:51","title":"Hajlandó visszaállítani a régi kollektív szerződést a Continental Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"Cs.H.","category":"elet","description":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","shortLead":"A bringaszerviz legalább olyan fontos szolgáltatás most, mint a tömegközlekedés üzemeltetése.","id":"20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba0335b-0232-48a1-8af9-2494e48fec67","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Ha_a_kerekparszervizek_bezarnanak_abbol_botrany_lenne","timestamp":"2021. március. 05. 12:43","title":"„Ha a kerékpárszervizek bezárnának, abból botrány lenne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","shortLead":"A miniszterelnök saját bevallása szerint nehéz szívvel írta alá a papírokat.","id":"20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcd9b44-593d-4b86-942c-9219751dbb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddefe955-647f-4231-aaec-f9d8f6e07093","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Orban_Viktor_alairta_a_rendeleteket","timestamp":"2021. március. 05. 14:00","title":"Orbán Viktor aláírta a rendeleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706f0230-4c74-4ba6-80cf-63a08d9e24d9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az amerikai Marshall Alap német érdekeltségénél dolgozó kutató, Hegedűs Dániel szerint egyelőre nem sokat számít a Fidesz kilépés a Néppártból, de egy hosszú végjáték kezdődhet a lépéssel. 