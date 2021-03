Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja.","shortLead":"Újabb részlet jelent meg az interjúból, miközben a palota a Sussex hercegnéje elleni vádakat vizsgálja.","id":"20210304_Egyre_inkabb_eldurvul_Meghanek_interjujanak_a_felvezetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ed7f79-1946-4661-9ba3-883a2bc1b976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53c72bb-c4e4-4bfd-a64e-2e7acbb7bb1b","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Egyre_inkabb_eldurvul_Meghanek_interjujanak_a_felvezetese","timestamp":"2021. március. 04. 09:40","title":"Egyre inkább eldurvul Meghanék interjújának a felvezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után már a harmadik Csillaghajó-prototípus semmisült meg, amivel a SpaceX landolni akart.","shortLead":"Egymás után már a harmadik Csillaghajó-prototípus semmisült meg, amivel a SpaceX landolni akart.","id":"20210304_spacex_starship_csillaghajo_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76294b4-3ef3-4b83-905a-29395c16b5f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_spacex_starship_csillaghajo_robbanas","timestamp":"2021. március. 04. 10:33","title":"Videó: Akkorát robbant a SpaceX Csillaghajója, hogy újra a levegőbe emelkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","shortLead":"Újra bebizonyosodott, hogy a természetben nem minden az, aminek elsőre látszik.","id":"20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02557c1-cbe3-486b-952e-0a38bf4afd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947e6bb-77c7-4c73-83bf-ad7e49c71448","keywords":null,"link":"/tudomany/20210305_pillango_lepke_falevel_kallima_inachus","timestamp":"2021. március. 05. 11:03","title":"Ez a különleges pillangó egy elszáradt falevélnek álcázza magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvelők egyesülete szerint leállhat a bértámogatási ügyintézés is.","shortLead":"A könyvelők egyesülete szerint leállhat a bértámogatási ügyintézés is.","id":"20210305_konyvelo_tiltakozas_zaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b754ecfe-01e1-4f66-a8d8-7312fe9525da","keywords":null,"link":"/kkv/20210305_konyvelo_tiltakozas_zaras","timestamp":"2021. március. 05. 19:12","title":"A könyvelők tiltakoznak a zárás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek, rendezvények még lehetnek.\r

\r

","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a nagy fesztiválokról idén is le kell mondanunk Magyarországon is, de talán kisebb koncertek...","id":"20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ddc2f5-d264-44df-aae1-d2bdf188eefe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4dde42-e643-4df8-9af2-1bb0d28f8e44","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Lobenwein_Nem_gondolom_hogy_az_idei_ev_a_fesztivalokrol_fog_szolni","timestamp":"2021. március. 04. 12:11","title":"Lobenwein Norbert: „Nem gondolom, hogy az idei év a fesztiválokról fog szólni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","shortLead":"A Wisdom nevű albatroszt még 1956-ban gyűrűzték meg.","id":"20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be629554-020d-4d38-b7fa-b2f207c2652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0117cf78-9fa7-4c7d-a698-910019e9a443","keywords":null,"link":"/elet/20210305_legidosebb_madar_70_eves_koltes","timestamp":"2021. március. 05. 19:05","title":"70 éves is elmúlt a világ legidősebb madara, nemrég mégis költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek a belügyminiszter korábbi munka- és üzlettársainak a tulajdonában vannak. Igaz, hatalmas állami bizniszek is a látóhatáron vannak.","shortLead":"Jókora őrző-védő, illetve biztonságtechnikai cégeket nyeltek el az elmúlt hetekben olyan vállalatok, amelyek...","id":"20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ee6697-5a30-46ab-b274-412f2f53af34","keywords":null,"link":"/360/20210305_Pinter_Sandor_uzlettarsai_megint_bevasaroltak_a_biztonsagi_piacon","timestamp":"2021. március. 05. 13:00","title":"Pintér Sándor üzlettársai megint bevásároltak a biztonsági piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]